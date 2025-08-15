Timanställd trafikledare till Malmö
2025-08-15
Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.
Är du en driven och lösningsorienterad person som trivs i att arbeta i ett högt tempo? Då kan detta vara en utmaning för dig!
I Malmö finns vårt operativa center för skol- och beställningstrafik och trafikledarna bemannar avdelningen dygnet runt, årets alla dagar. Nu behöver vi förstärkning av en till två trafikledare som kan hoppa in vid behov.
Som trafikledare är din uppgift att se till att trafiken flyter på ett obehindrat sätt. Förare, uppdragsgivare och andra funktioner kontaktar trafikledningen för att lösa uppkomna problem och det är din uppgift att snabbt hitta lösningar. Du har en god och affärsmässig dialog med såväl chaufförer som trafikhuvudmän och beställare.
Rollen som trafikledare kräver snabba beslutsvägar liksom ett ständigt pågående planeringsarbete för att på bästa sätt kunna lösa de problem som uppstår. Vidare förväntas du rapportera dagligen till närmsta chef och du dokumenterar och hanterar avvikelser löpande. Eftersom arbetstiderna innebär ett rullande treskiftsschema ser vi gärna att du är driven och proaktiv i ditt arbete och att du fullföljer alla uppdrag i mål trots avvikande arbetstider.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du studerar eller har utbildning inom logistik eller transport, Arbetet som trafikledare innebär till stor del att lösa de problem som uppstår bland våra trafikslag, därför är det viktigt att du som person är kreativ, lösningsorienterad och analytisk.
Vidare är du stresstålig, strukturerad och har en god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Kunskaper i Microsoft Office är ett krav, liksom en god administrativ förmåga.
Då arbetet innebär kontakt med både extern och intern part är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och att du uppskattar att arbeta i ett team.
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr.
