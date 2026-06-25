Timanställd solskyddsinstallatör
My Window AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-06-25
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Vill du arbeta på ett händelserikt företag med goda utvecklingsmöjligheter? Nu söker vi dig med ett stort engagemang som brinner för god kundservice och som vill arbeta som timanställd installatör
Om företaget My Window
My Window är en av de ledande aktörerna inom fönsterinredning i Stockholm och ingår i ett internationellt nätverk som finns representerat i ett tiotal länder. Verksamheten startades redan 1984 under namnet PersiennGruppen men är idag inte längre enbart ett persiennföretag utan arbetar med ett brett koncept som omfattar all inredning för fönster – och mer därtill.
MyWindow finns idag i Stockholm och Göteborg och växer ständigt med nya mål i sikte för att leverera fönsterinredning av hög kvalitet. Företaget drivs av att ständigt skapa snygg design kombinerat med god erfarenhet för att förverkliga kundens visioner. Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
I rollen som installatör levererar, installerar och färdigställer du installationer hos våra kunder vilka är både små & stora företag samt privatpersoner. Du bistår företagets kunder med en högklassig service och ansvarar för att dina installationer genomförs med hög kvalitet och att de färdigställs inom utlovad tid. Din vardag kommer att omfatta alltifrån godsmottagning till installationer ute hos kund och vi kan lova dig ett roligt och omväxlande arbete med härliga arbetskamrater.
Att du är initiativrik, lyhörd, fysiskt stark, varsam om varje produkt och har ett praktiskt handlag ser vi som förutsättningar för att lyckas i tjänsten. För att tillgodose våra kunders behov bör du ha förmåga att praktiskt, tekniskt och självständigt under ansvar arbeta med problemlösning i installationsfrågor. Meriterande är ett intresse för inredning.
Tjänsten är en timanställning på ca 50 % och du kommer att arbeta med utgångspunkt från MyWindows lager och huvudkontor i Göteborg/Långedrag.
B-körkort är ett krav. Relevant programutbildning på gymnasienivå är meriterande.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Slutförd gymnasieutbildning (el/bygg är meriterande)
• B-körkort
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (meriterande)
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift, även på engelska.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker tjänsten är en positiv och glad person med en hög arbetsmoral och servicegrad mot kunder och kollegor. Du är inte rädd för att ta kontakt med människor och är en teamspelare. Du är flexibel med en lösningsfokuserad inställning och trivs i en social roll med många kontaktytor, både internt och externt. Självklart är det viktigt att du utstrålar en stor passion för företagets produkter. Vidare kommer stor vikt läggas vid din personlighet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg med omnejd
Omfattning: Timanställd ca 50%
Då det är sommarsemester nu så kommer vi ta in ansökningar löpande fram till 16 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@mywindow.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställd installatör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare My Window AB
(org.nr 556535-5020)
Långedragsvägen 102 (visa karta
)
426 74 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9978182