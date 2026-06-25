Timanställd psykolog till utredningsuppdrag
Region Stockholm / Psykologjobb / Nacka Visa alla psykologjobb i Nacka
2026-06-25
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Vill du vidareutvecklas i ditt yrkesliv och prova på ett annorlunda uppdrag? Vi söker dig som är psykolog och vill använda din yrkeskunskap från ett annat perspektiv!
Vill du ha ett flexibelt arbete med möjlighet att utvecklas tillsammans med andra professioner, uppskattar att arbeta självständigt men med närheten till ett team vid behov samt tycker om att analysera och formulera dina analyser i skrift är detta något för dig!Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vi utför aktivitetsförmågeutredningar (AFU) på uppdrag av Försäkringskassan och hos oss skulle du arbeta tillsammans med erfarna specialistläkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare för att göra en bedömning med den försäkrade i centrum. Du skulle även ha 9 psykologkollegor att samarbeta med.
Sedan mottagningen startade 2020 har vi arbetat för att ständigt öka kvaliteten i våra utredningar och arbetssätt. Hos oss arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och ser styrkan i att varje medarbetare får utvecklas individuellt men även i gruppen. Vi har en prestigelös lärandemiljö och vi har roligt tillsammans. Vi kan erbjuda ett flexibelt arbete med möjlighet till distansarbete.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar endast utredningar av aktivitets- och funktionsnivå. Du arbetar utifrån en metod framtagen av Försäkringskassan där stor vikt läggs vid bedömningsarbetet och talang för att formulera dig i skrift. Utredningarna är tydligt avgränsade och innehåller framför allt bedömning av personens förmågor genom neuropsykologisk testning. Ingen medicinsk utredning eller behandling utförs. Personerna vi möter har en stor variation av diagnoser och begränsningar, samtliga är i arbetsför ålder.
Vi söker dig som har ett intresse för utredningsarbete och bedömning av aktivitetsförmåga. Du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och metoder. Du har erfarenhet i yrket, kan arbeta självständigt och har en god samarbetsförmåga. Du bör tycka om struktur och kunna arbeta utifrån förutbestämda metoder och tidsramar. Du har ett professionellt arbetssätt och ser ett gott bemötande mot kollegor såväl som patienter som en självklarhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi värdesätter personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, konstruktivitet, flexibilitet och en vilja att utvecklas.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog
Erfarenhet av neuropsykologisk testning
Svenska-kunskaper motsvarande minst C-nivå
En 2-dagars AFU-utbildning i Försäkringskassans regi. Om du inte har denna sen tidigare behöver du kunna delta vid nästa utbildningstillfälle som är den 2-3 september 2026 i Linköping
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att utföra aktivitetsförmågeutredningar (AFU), gärna senaste året.
Har gått AFU-utbildningen
Anställningsform:
Timanställning, eventuellt möjlighet till förlängning. Start 2 september eller enligt överenskommelse.
Övrig information:
Ansvarig för rekryteringen: Ingela Bergman, enhetschef & leg. psykolog
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Försäkringsmedicinska utredningsmottagningen Stockholm Kontakt
John Hasslinger, Psykologförbundet regionstockholm@psykologforbundet.se Jobbnummer
9978188