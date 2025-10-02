Timanställd lärarvikarie, Årskurs F-9
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Arbetsplatsbeskrivning
Internationella Engelska Skolan Trelleborg är en tvåspråkig skola för elever i årskurs F-9. Skolan öppnade som F-7-skola i augusti 2022 och är idag en F-9-skola. Vår skola erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära sig, och vi är fast beslutna att hjälpa varje barn att nå sin fulla potential.
Vi söker nu erfarna lärarvikarier vid behov.Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal. IES lägger stor vikt på all personal att upprätthålla IES värdegrund och vision. En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång. Detta är också grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att uppnå sina mål. Som person är du flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt.
• Du är van att arbeta med barn och ungdomar, är professionell och den auktoritära, ansvarsfulla vuxna.
• Du har rätt att arbeta i Sverige, tillgänglig ganska omgående samt ett giltigt belastningsregisterutdrag för arbete i skola.
Att arbeta som vikarie hos oss innebär många olika arbetsuppgifter och undervisning i flera olika ämnen. Vi är en tvåspråkig skola så mycket goda kunskaper i svenska och engelska är grundläggande.
Intervjuer och anställning sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Kontaktperson
Josefin Eriksson, HR-representant josefin.eriksson.trelleborg@engelska.se
