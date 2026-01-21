Tim- och sommarvikariat inom hemtjänst, Alingsås
2026-01-21
Vill du ha ett sommarjobb med många personliga möten och en vardag i rörelse? Hos Bräcke diakoni söker vi nu tim- och sommarvikarier till Bräcke hemtjänst i Alingsås, där du arbetar nära våra kunder och stöttar dem i att leva livet som de vill - i sitt eget hem.
Vi är idéburna och arbetar med omtanke, ansvar och långsiktighet. Hos oss får du ett jobb där varje möte räknas.
Ditt jobb hos oss
Som tim- och sommarvikarie inom Bräcke hemtjänst i Alingsås ger du omsorg och stöd i människors hemmiljö. Du möter kunder med olika behov och bidrar med både praktisk hjälp och social närvaro i vardagen. Du arbetar vid behov, från enstaka pass under våren till längre, schemalagda perioder under sommaren. Ditt jobb kan handla om att:
ge stöd i personlig omvårdnad
hjälpa till med serviceinsatser i hemmet
följa med på ärenden och aktiviteter utanför hemmet
- dokumentera och utföra medicindelegering - efter utbildning och handledning av sjuksköterska,
vara ett sällskap och socialt stöd i vardagen.
Vem vi söker
Du är över 18 år och vill jobba extra vid sidan av studier eller annat arbete. Kanske är du undersköterska, vårdbiträde, studerar inom vård och omsorg - eller har redan erfarenhet av hemtjänst eller äldreomsorg. Det viktigaste för oss är hur du möter människor.
Du är ansvarstagande och lyhörd, tar initiativ när det behövs och trivs i ett arbete som kombinerar självständighet med samarbete.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Du kan cykla
Du pratar och skriver obehindrat på svenska och har grundläggande datorvana
Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, särskilt inom hemtjänst, och B-körkort är meriterande.
Bräcke hemtjänst i Alingsås
Bräcke hemtjänst i Alingsås finns centralt vid Kolavägen och Plangatan och har omkring 50 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att fler Alingsåsbor ska kunna bo kvar hemma längre. Vi lägger stor vikt vid samarbete, trivsel och en positiv arbetsmiljö. Varje arbetspass startar med ett gemensamt ansvar för planering och utrustning - och en god stämning i arbetsgruppen.
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks, i vardagen. Det innebär:
en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
trygghet genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Alingsås Kontakt
Sandra Jonasson 0322654233 Jobbnummer
9695777