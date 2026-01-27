Tim/sommarvik DSK/SSK till Vårdcentralen Visborg
Information om arbetsplatsen
Välkommen till Vårdcentralen Visborg.
Vi bedriver primärvård på uppdrag av Region Gotland som en del av Praktikertjänst, och vi strävar alltid efter att erbjuda högkvalitativ vård med god tillgänglighet och service till våra patienter.
Vi bryr oss om varandra och våra patienter. Genom att ha ett listningstak kan vi erbjuda våra patienter trygghet och kontinuitet, vilket också ger våra medarbetare en bra arbetsmiljö. Vi har en stabil bemanning och låg personalomsättning. Vårt team består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, psykologer, rehabiliteringskoordinator och en allt-i-allo. Verksamhetschefen och alla i ledningsgruppen arbetar kliniskt, vilket ger en platt organisation. Sedan starten 2008 har vår samarbetskultur främjat en trivsam och dynamisk arbetsmiljö. Vi välkomnar regelbundet studenter under utbildning inom våra olika yrkeskategorier, vilket ger oss möjlighet att ständigt förnya och utveckla vår kompetens. Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska alt sjuksköterska. I arbetsuppgifterna ingår telefonrådgivning, triagering, medicinska bedömningar, mottagningsarbete, omläggningar mm. Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du är mån om att ge våra patienter god service av hög kvalitet, har ett flexibelt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Meriterande om du har erfarenhet från vårdcentral och även av journalsystemet Take Care.
Övrig information
Arbetstiden varierar efter behov, men under sommaren hel- eller deltid.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/78". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Gotlands län, Vårdcentralen Visborg Kontakt
Misa Sjöberg 0498-652305 Jobbnummer
9707122