Tillsvidareanställning Delikatess/Catering
2025-08-22
VILL DU JOBBA MED OSS I NORRA NORRLANDS STÖRSTA SUPERMARKET-BUTIK?Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, 32 h/vecka (ca 84%) 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde: allra helst den 15 september 2025
Arbetstider: Tidiga morgnar, dagtid, eftermiddag och helg enligt schema
Lön: Enligt gällande kollektivavtal för detaljhandeln
Plats: ICA Supermarket Lycksele
Vad vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag på 1 500 kr/år
Personalrabatt
Gratis personalfika: kaffe/te, smörgås och frukt i fikarum
En trygg och utvecklande arbetsmiljö med familjär känsla
Om rollen:
Som butiksmedarbetare hos oss kommer du att vara en viktig nyckelperson i vår butik. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Tjänsten innefattar kundbemötande över disk och i butik
Beredning av smörgåstårtor, mackor, sallader, grillade produkter, skivade produkter över disk
Cateringbeställningar
Varumottagning & mottagningskontroller
Inventering
Delaktig i upprättande och genomförande av avdelningens specifika arbetsrutiner gällande städning, planering, underhåll av lager mm.
Egenkontroll & matsäkerhet
Du kommer att arbeta aktivt i butikens utveckling och bidra till förbättringsområdenena i det dagliga butiksarbetet i stort
Vi söker dig som:
Är engagerad, driven, noggrann och effektiv
Är strukturerad, målmedveten och idérik
Du är gärna lite tävlingsinriktad, trivs med ett högt tempo och har en positiv framåtanda
Har lätt för att samarbeta och är bekväm i mötet med både kollegor och kunder
Är flexibel och inte rädd för att ta dig an nya arbetsuppgifter, eller komma med idéer
Har avslutat eventuella studier och har möjlighet att arbeta enligt schema
Krav och meriter:
Tidigare erfarenhet av butiksarbete (i synnerhet ICA-butik) är starkt meriterande
Tidigare erfarenhet av vårt beställningssystem AOB, StoreOffice & Minbutik är starkt meriterande
Tidigare erfarenhet av restaurang eller livsmedel
Varför arbeta hos oss?
Det här är en fantastisk möjlighet att bygga värdefull erfarenhet i en framåtlutad och modern butiksmiljö. Hos oss får du chansen att vara en del av ett engagerat team som brinner för att ge våra kunder den bästa servicen varje dag och ständigt utvecklas.
Vi erbjuder inte bara en familjär och trygg arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas, växa i din roll som butiksmedarbetare och lära dig mer om fördjupat butiksarbete. För rätt person finns det goda chanser att få vara med på en spännande resa när vi tar vår butik till nästa nivå. Så ansöker du
Tjänsten behöver tillsättas senast 22 september 2025, där första tiden består av inskolning och bekantning med butiken. Vi tillämpar löpande urval. Ansök därför redan idag! Vi kan komma att tillsätta tjänsten tidigare om vi hittar rätt person.
Sök tjänsten snabbt och enkelt direkt via din mobil - även CV eller personligt brev kan komma att efterfrågas senare i rekryteringsprocessen.
Utbildning inom Restaurang och livsmedel Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Mat AB
(org.nr 556763-3267) Kontakt
Sara Hedlund sara.hedlund@supermarket.ica.se Jobbnummer
9470824