Tillfälligt vikariat som biståndshandläggare
2026-02-10
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svalövs kommun, Enheten för myndighetsutövning i Svalöv
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Individ- och familjeomsorgen arbetar för att ge stöd och hjälp till barn, unga, vuxna och familjer i utsatta situationer. Vårt uppdrag är att skapa trygghet, främja goda levnadsförhållanden och stärka individens självständighet - alltid med människan i centrum.
Är du socionom eller socionomstuderande och vill skaffa värdefull erfarenhet inom myndighetsutövning? Nu söker Myndighetsenheten en tillfällig kollega för ett kortare vikariat på fyra månader, ett utmärkt tillfälle för dig som vill utvecklas i din yrkesroll tillsammans med erfarna och engagerade kollegor.
Hos oss får du arbeta i gränslandet mellan struktur och empati. Du hanterar lagstiftning och beslutsfattande samtidigt som du möter människor i olika livssituationer. Trivs du med ett arbete där varje dag innebär nya möten och där din insats gör verklig skillnad, kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om arbetsgruppen och rollen
Du blir en del av en välfungerande arbetsgrupp bestående av tre biståndshandläggare, två LSS-handläggare, två avgiftshandläggare samt en enhetschef. Vi kännetecknas av god samverkan, ett stöttande arbetssätt och en stark vilja att hjälpa varandra i det dagliga arbetet.
I rollen samarbetar du nära den enskilde, anhöriga, kollegor, utförare samt andra professioner och myndigheter. Arbetet är varierande, självständigt och utvecklande.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt och lärorikt vikariat där du får möjlighet att växa i rollen som handläggare
• Engagerade, kompetenta och stöttande kollegor
• En arbetsplats som värnar om balans, flexibilitet och hållbarhet
• Varierande arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss arbetar du med att:
• I första hand utreda, bedöma och fatta beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen)
• Möta människor i olika livssituationer
• Samarbeta med kollegor, utförare och anhöriga
• Dokumentera, följa upp och ibland detektiv-arbeta för att hitta den bästa lösningen
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att få lära känna dig!
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Observera att du behöver visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning inom socialt arbete eller motsvarande (eller studerar till socionom)
• Trivs med ansvar och självständigt arbete
• Har förmåga att fatta beslut även när verkligheten är komplex
• Kommunicerar tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt
• Har ett gott bemötande , även när tempot är högt och kaffet tagit slut
Extra plus om du har humor, kan skratta åt vardagens små tokigheter och uppskattar kollegor som bjuder på både kunskap och skratt.
ÖVRIGT
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
