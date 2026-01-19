TIG-svetsare
Vi söker nu en noggrann och kvalitetsmedveten svetsare till en av våra kunder i Landskrona!
Dina arbetsuppgifter innefattar TIG-svetsning efter ritning i rostfritt material. Jobbet kräver hög kvalitetskänsla och precision samt förmåga att arbeta självständigt.
Arbetet är förlagt på dagtid.
Start omgående eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!ProfilKvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av TIG-svetsning
• Ritningsläsning
Det är även meriterande om du har svetslicens samt behärskar flera svetsmetoder.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
