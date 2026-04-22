Tidsbegränsad forskningsingenjör
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen som forskningsingenjör är placerad i forskargruppen Tillämpad Gerontologi. Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning om äldre och åldrande med fokus på att omsätta kunskap i praktisk handling. Genom att arbeta över discipliner, mellan sektorer och i partnerskap med de personer som forskningen berör, vill vi utveckla och utvärdera strategier för att öka möjligheterna för människor att kunna delta i meningsfulla aktiviteter trots eventuella åldersrelaterade funktionsnedsättningar. Förståelse för enskilda individers förmågor och begränsningar i samspel med de miljömässiga sammanhang i vilka de lever sina liv är centralt för vårt arbete. Tillämpad Gerontologi är knutna till Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) och profilområdet Proaktivt åldrande.
På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som forskningsingenjör är inom projektet, EPIC-LIFE: Att utforska policyer och strategier för ett effektivt nyttjande av befintliga bostäder för att stödja hälsa och välbefinnande genom hela livet: ett samskapande projekt med boende och intressenter. Bostadsbrist och låg rörlighet skapar en problematisk bostadsmarknad som påverkar både hälsa och ekonomi. Äldre bor ofta i stora, otillgängliga hus, medan barnfamiljer är trångbodda. Trots detta fokuserar bostadspolitiken främst på nybyggnation i stället för att bättre utnyttja befintliga bostäder. Vårt mål är att utveckla strategier som främjar flytt inom det befintliga beståndet.
Din huvudsakliga uppgift är i den initiala kvantitativa studien som analyserar registerdata för att identifiera ekonomiska och socio-demografiska faktorer relaterade till trångboddhet och flyttbenägenhet. Du förväntas arbeta både självständigt och i samarbete med forskare från olika discipliner. Dina arbetsuppgifter omfattar fler delar av forskningsprocessen, såsom datahantering, statistiska analyser och skriva vetenskapliga manuskript. Extern samverkan och användarorienterad forskning är viktiga delar av projektet. Det kan även finnas möjligheter att delta i andra forskningsprojekt inom forskargruppen och CASE.
Som forskningsingenjör förväntas du också aktivt delta i och samarbeta vid seminarier, workshops och möten samt i andra aktiviteter. Andra arbetsuppgifter kan också ingå.
Kvalifikationer och bedömning
Krav för anställningen är:
Dokumenterad erfarenhet av arbete med registerdata
Goda kunskaper i statistik och regressionsanalys
Förmåga att presentera och visualisera data på ett intuitivt och tillgängligt sätt
Erfarenhet av statistiska programvaror för dataanalys (t.ex. Stata, R eller liknande)
Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är flexibel, ansvarstagande, samt har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av arbete med registerdata i MONA-systemet
Goda kunskaper i strukturerat frågespråk (SQL) och geografiska informationssystem (GIS)
Masterexamen i nationalekonomi, statistik eller annat för projektet relevant ämnesområde
Dokumenterad erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden åldrande och boende
Tidsbegränsad anställning under 1 år på 50 %, Startdatum är den 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
)
221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
forskargruppchef
Steven Schmidt steven.schmidt@med.lu.se +46462221983
9868337