Tidplanerare
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder. Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som tidplanerare kommer du, tillsammans med programledare, huvudprojektledare och projektledare, att utveckla och upprätthålla tydliga och kvalitetssäkrade tidplaner på program och projektnivå. I din roll kommer du att ha en ledande funktion i programmens planeringsarbete och kommer att ingå i programteamet där du stödjer programmet och tillhörande projektet i att
upprätthålla uppdaterade tidplaner. Som tidplanerare ansvarar du för att identifiera kritiska momenten i tidplanenerna samt via program och projetkledning, kommunicera dessa till entreprenörer och internt till ledningen till ledningen inom Svenska kraftnät. Du har god förståelse för kritiska linjen och beroenden i komplexa projekt och arbetar aktivt med att analysera och hantera avvikelser.
Tjänsten innefattar bland annat att:
• Ansvara för och vidareutveckla programmets övergripande tidplan
• Samordna tidplaner mellan flera projekt och huvudprojekt, samt vid behov mot anslutande regionnät och andra aktörer.
• Bistå i projekt för planering av avbrott och driftsättning
• Identifiera och visualisera beroenden mellan projekt
• Identifiera risker samt möjligheter till tidsoptimering
• Hantering av förändringarna i tidplanen löpande
• Delta i och leda tidplaneringsmöten med projektledare, huvudprojektledare, programledare och entreprenör/leverantörer
• Sammanställning och presenterar statusrapporter
• Granska entreprenörers tidplaner vid anbudsgenomgångar
• Genomföra osäkerhetsanalyser av tidplaner
Du kommer att ingå i en enhet hos kund som arbetar med program- och projektstöd till anläggningsprogrammen och anläggningsprojekten. Rollen innebär även att bidra till utveckling av arbetssätt, mallar och metoder samt processer för tidplanearbetet hos kund tillsammans med övriga tidplanerare inom enheten.
Skallkrav: 1. Konsulten ska ha högskoleexamen inom exempel bygg, samhällsbyggnad eller annat
relevant område, alternativt minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet som tidplanerare
inom bygg- eller anläggningsprojekt. 2. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 10 åren, i rollen som
tidplanerare på programnivå i stora komplexa anläggnings- eller infrastrukturprogram, där
enskilda projekt har en budget på minst 0,5 miljarder kronor. 3. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 10 åren, i rollen som
tidplanerare med planeringsverktyget MS Project 4. Konsulten ska ha minst 4 års arbetserfarenhet av tidplanering på program-och portföljninvå
inom anläggnings- eller infrastrukturprojekt där samordning mellan flera projekt krävs. 5. Konsulten ska ha minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet, under de senaste tio (10)
åren, av att självständigt planera, analysera och följa upp avbrottsberoenden i tidplaner för
komplexa anläggnings- eller infrastrukturprojekt.
Meriterande: 1. Konsulten ska ha minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet, under de senaste tio (10)
åren, av att självständigt planera, analysera och följa upp avbrottsberoenden i tidplaner för
komplexa anläggnings- eller infrastrukturprojekt. 2. Konsulten bör ha minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbete med projektstyrningsmodeller eller projektstyrningsmetodik 3. Konsulten bör ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av att leda arbete med Monte Carlo simulering och osäkerhetsanalys av tidplaner. 4. Konsulten bör ha minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbete i Primavera.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
https://www.techrytera.se
Sveavägen 137
)
113 46 STOCKHOLM
