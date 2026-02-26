Third Line Tech till växande Norteam
Är du den tekniska slutstationen som älskar att knäcka de allra mest komplexa nötterna? Som Third Line Tech hos snabbväxande Norteam i Bromma får du ta ansvar för Microsofts ekosystem, avancerad felsökning och att agera mentor i en kultur där "IT can be more". Låter rollen som något för dig? Ta chansen och sök redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Norteam är inte bara ett IT-bolag, de är ett team av engagerade människor som brinner för att göra skillnad. Med Microsofts ekosystem som grund hjälper de företag att bli smartare, säkrare och mer hållbara. Norteams kultur präglas av att du får vara dig själv, växa och ha kul på jobbet. Deras vision är enkel: IT can be more - och den efterlevs varje dag.
Norteam är ett av Sveriges snabbast växande IT-bolag, ett faktum som för med sig naturliga utmaningar men också fantastiska möjligheter. Alla kollegor är nyckelpersoner i sina olika roller. Alla har möjlighet att, och förväntas, bidra till teknik & tjänstepaketering, affärsutveckling och sälj - och inte minst, till kultur & långsiktigt bolagsbyggande.
Du erbjuds
• En dynamisk och utvecklande miljö med engagerade kollegor
• Gemensamma aktiviteter, tävlingar och årlig konferensresa utomlands
• Frihet att välja de verktyg du behöver för att lyckas
• Eget gym, friskvård och generösa sociala ytor på kontoret
• Tjänstepension, föräldralön och sjukvårdsförsäkring
• Möjlighet att påverka och vara med på Norteams tillväxtresa
Dina arbetsuppgifter
Ditt primära fokus som Third Line Tech är den tekniska slutstationen i Norteams supportorganisation, du är den som tar över när ärenden & olika tekniska problem är som allra mest komplexa. Du arbetar med djupgående felsökning, systemförbättring och teknisk utveckling av deras kunders IT-miljöer. Du är en viktig kunskapsresurs för hela supportteamet och du bidrar aktivt till att höja kvaliteten i leveranserna.
Vidare ser de att du också hanterar eskalerade incidenter, driver förbättringsprojekt och är med i tekniska migreringar och uppgraderingar. Du arbetar nära infrastruktur- och säkerhetsteamet, och är ofta den som har direktkontakt med leverantörer och partners vid komplexa installationer.
Nedan är ett axplock av arbetsuppgifter du kan förvänta dig i rollen:
• Lösa avancerade tekniska problem inom nätverk, servrar och applikationer
• Utföra root cause-analyser och implementera långsiktiga lösningar
• Arbeta med publika molnlösningar inom Microsoft, såsom Azure och M365
• Delta i projekt kring systemuppgraderingar och teknisk utveckling
• Dokumentera lösningar och bidra till Norteams interna kunskapsbas
• Vara mentor och tekniskt stöd för First och Second Line
• Arbeta med automatisering och scripting (t.ex. PowerShell)
• Säkerställa att kundernas IT-miljöer är stabila, säkra och skalbara
VI SÖKER DIG SOM
• Har goda kunskaper i Windows Server, Microsoft 365, Active Directory, Azure/Intune
• Besitter erfarenhet av nätverksfelsökning, brandväggar, VPN och WiFi
• Har erfarenhet av publika molnlösningar och/eller virtualisering (VMware, Hyper-V)
• Har kunskap i PowerShell eller annan scripting
• Har erfarenhet av arbete med säkerhet, backup och accesshantering
Det är meriterande om du har
• Förståelse för ITIL och att upprätta relevant dokumentation
• Certifieringar från Microsoft eller motsvarande
• Certifieringar från Microsoft eller liknande
Vi tror att du som söker är en erfaren IT-tekniker med flera års erfarenhet inom support, drift och komplex felsökning - gärna i roller som Second eller Third Line. Du har djup och bred teknisk kompetens, men också en stark känsla för service och kommunikation. Vi letar efter dig som har teknisk bredd som din specialitet.
Norteam är en Microsoft-orienterad IT-leverantör, men det är en stor fördel om du har god vana av flera olika tekniska miljöer. Vidare är du även en flexibel person som trivs med att arbeta på olika nivåer och älskar att ta dig an nya tekniska utmaningar. Du är självgående och initiativtagande med ett lösningsorienterat mindset. Du tar ansvar, driver ärenden hela vägen i mål och bidrar till ständiga förbättringar. Din tekniska kompetens gör att du kan hantera komplexa utmaningar, och din erfarenhet ger dig trygghet att fatta beslut och stå för dem.
Norteam värdesätter också nyfikenhet & utvecklingsvilja - en drivkraft att utveckla din kompetens, omsätta ny kunskap i praktiken och inspirera kollegor genom att dela med dig av insikter och idéer.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Norteam här!
