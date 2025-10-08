Therese Barvell Rappel
2025-10-08
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
Om tjänsten Vi söker nu en kundtjänstmedarbetare/innesäljare med tekniskt intresse till en av våra kunder i Upplands Väsby.
Arbetet består bland annat av att följa upp kundnöjdhet hos befintliga kunder, hantera reklamationer och verka för merförsäljning samt stötta kunderna i arbetet med att hitta relevant verktyg/maskin för deras olika behov.
Detta är en relativt ny version av tjänsten "innesäljare" så det finns stora möjligheter att vara med och utforma dina arbetsdagar. Du kommer att ingå i ett mindre team i ett Sveriges största företag inom byggsektorn.
Du som söker ska vara social och kundorienterad, du levererar alltid med ett leende och gör det lilla extra för att kunden ska vara nöjd. Det är viktigt att du tar egna initiativ och verkar för att utveckla, inte bara din tjänst utan hela teamet.
Du ska tala, skriva och läsa svenska och engelska flytande. Ytterligare språk är meriterande.
Ett krav för denna tjänst är att du har körkort för personbil och har du truckkort är det meriterande.
Du har tidigare erfarenhet av något serviceyrke, är duktig på administration och du har också erfarenhet/intresse av verktyg och maskiner som används vid byggen.
Arbetsplatsen ligger som sagt i Upplands Väsby och arbetstiderna är dagtid måndag-fredag.
Till en början kommer du att vara anställd hos oss på 21Activa men det kommer senare att bli aktuellt med anställning direkt hos kund för rätt person.
Kvalifikationer Flytande svenska och engelska i tal och skrift.B-körkort
Om arbetsgivaren 21Activa är ett bemannings- och rekryteringsföretag med över 50 års samlad erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen.Vi har stor erfarenhet av bemanning inom lager, logistik, transport och administration, både på arbetar-och tjänstemannasidan.
Vi har självklart kollektivavtal och är auktoriserade hos Kompetensföretagen. Vi sitter i lokaler i Arlandastads industriområde och våra kunder finns i Stockholmsområdet, Uppsala och i Mälardalen.Vår filosofi är enkel, vi ska vara samarbetspartnern som finns på plats för våra kunder OCH vi ska ha den mest nöjda personalen i branschen.För välmående personal gör ett bättre jobb och kunderna når bättre resultat.
Hur du ansöker Varmt välkommen med din ansökan via mail till therese@21activa.se
, märk din ansökan med Innesäljare.
Din ansökan ska innehålla ett aktuellt och uppdaterat Cv relevant för denna tjänst samt ett personligt brev. Kraven på flytande svenska, engelska och b-körkort är just krav så uppfyller du inte dessa så avböjer vi din ansökan. Ersättning
