Junior Inköpare med strategiskt och taktiskt fokus - Stockholm
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-05
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Vill du utvecklas inom strategiskt inköp i en internationell och teknikdriven miljö där leverantörsrelationer, affärsmässighet och långsiktiga inköpsbeslut spelar en avgörande roll?
Jefferson Wells söker kontinuerligt juniora strategiska och taktiska inköpare för framtida konsultuppdrag hos ledande företag inom industri, teknik och tillverkning. Att arbeta som konsult inom inköp innebär att du får en unik möjlighet att utvecklas snabbt, bredda din erfarenhet och bidra där din kompetens gör störst skillnad.
Du får möta komplexa leverantörsmarknader, arbeta med varierande inköpsutmaningar och bli en viktig del av kundernas inköpsorganisationer. Det här är rollen för dig som vill växa, leverera och bygga en stark profil inom strategiskt inköp och supply chain.
Om rollen
Som junior strategisk/taktisk inköpare arbetar du med att stötta och utveckla kunders inköpsarbete genom analyser, leverantörsdialoger och affärsmässiga beslut. Du får arbeta både med strategiska inslag - såsom marknadsanalyser, kategoriarbete och beslutsunderlag - samt taktiska aktiviteter kopplade till sourcing, leverantörsval och kostnadsoptimering.
Rollen innebär nära samarbete med interna intressenter inom exempelvis teknik, produktion, kvalitet, logistik och supply chain. Du får möjlighet att utveckla din förståelse för hur inköp bidrar till verksamhetens konkurrenskraft, innovation och leveransförmåga.
Beroende på uppdrag kan du komma att arbeta med:
Marknads- och leverantörsanalyser för att identifiera möjligheter, risker och förbättringsområden.
* Sourcingaktiviteter, offertförfrågningar och utvärdering av leverantörer.
* Stöd i förhandlingar och avtalsarbete tillsammans med mer erfarna inköpare.
* Prisdialoger och taktiska förhandlingar inom befintliga leverantörsrelationer.
* Uppföljning av leverantörsprestationer avseende kvalitet, kostnad och leveranssäkerhet.
* Framtagning av beslutsunderlag och analyser kopplade till inköps- och kategoristrategier.
* Kostnadsanalyser och identifiering av effektiviserings- och besparingsmöjligheter.
* Bidrag till kategoristyrning genom datainsamling, analys och rekommendationer.
* Medverkan i leverantörsutveckling och förbättringsinitiativ.
* Utveckling och förbättring av inköpsprocesser och arbetssätt.
Som konsult får du möjlighet att arbeta i olika organisationer och miljöer, vilket ger dig värdefulla erfarenheter och ett starkt nätverk inom inköp och supply chain.Publiceringsdatum2026-06-05Profil
Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och affärsorienterad. Du trivs med att ta ansvar, har lätt för att bygga relationer och motiveras av att utvecklas i en roll där du får kombinera analys, kommunikation och affärsmannaskap.
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom inköp, ekonomi, logistik, teknik, supply chain eller motsvarande.
* Upp till tre års erfarenhet inom inköp, supply chain, logistik eller liknande område.
* God analytisk förmåga och intresse för affärsdrivna beslut.
* Intresse för teknik, tillverkande industri och leverantörsmarknader.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Erfarenhet av affärssystem och Excel är meriterande.
* Erfarenhet av ERP-system, exempelvis SAP eller liknande, är meriterande.
Som person är du strukturerad, prestigelös och initiativtagande. Du trivs i föränderliga miljöer och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya verksamheter och arbetsuppgifter.
Om Jefferson Wells
Vi på Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom vårt nära samarbete med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och starkaste varumärken kan vi erbjuda dig unika möjligheter till utvecklande uppdrag över tid. Våra engagerade konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt specifika område, vilket garanterar att din karriär och personliga utveckling alltid står i absolut fokus.
Vi tror på att kombinera vår djupa branscherfarenhet med en sann förståelse för din potential - för det är i den matchningen som vi får både talanger och verksamheter att växa och utvecklas tillsammans. Välkommen till ett nätverk som lyfter din karriär.
Din ansökan
Är du intresserad av att utvecklas inom inköp och vill bli en del av vårt nätverk för framtida konsultuppdrag? Då är du varmt välkommen att registrera din ansökan redan idag.
Genom att ansluta dig till vårt kandidatnätverk kan du bli aktuell för spännande möjligheter hos några av Sveriges ledande företag inom industri, teknik och tillverkning. Här får du chansen att utvecklas i din roll och bidra i uppdrag som verkligen gör skillnad.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta vår Talent Acquisition Specialist, Tilde Alriksson. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt ber vi dig skicka den via vårt system, då vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
169 79 STOCKHOLM Arbetsplats
För kunds räkning Kontakt
Contact
Tilde Alriksson Tilde.Alriksson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9949883