Ekonomiassistent till JTF Markentreprenad
Jtf Markentreprenad AB / Ekonomiassistentjobb / Kävlinge Visa alla ekonomiassistentjobb i Kävlinge
2026-06-05
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Har du erfarenhet av att jobba som ekonomiassistent och är redo för en ny spännande utmaning? Vi söker dig som vill arbeta i en bred roll där du får möjlighet att jobba både med ekonomi och annan administration på ett mindre familjärt företag. Den ena dagen är inte den andra lik och det är just det som gör det så roligt att jobba hos oss!
Om rollen
Detta är en ny roll hos oss då vi växer och ser ett behov av att ha tjänsten internt. Det gör att du har möjlighet att vara med och bygga upp både arbetssätt och rutiner. Tjänsten är på 50% och du kan själv välja vilka dagar och tider som passar bäst för dig att jobba så länge det är på kontorstid mellan 07:00-17:00. Vi är idag tre personer på kontoret, en koordinator, en VD och en HR-ansvarig som du kommer jobba tätt tillsammans med. I dagsläget är vi totalt 22 anställda runtom i hela Skåne.
I rollen som ekonomiassistent arbetar du brett inom ekonomi och administration. Du har ansvar för löpande fakturering och ekonomiadministration samt agerar ekonomiskt stöd till verksamheten. Det ingår även andra administrativa arbetsuppgifter som ligger utanför ekonomiområdet. Arbetsuppgifterna innefattar;
• Löpande fakturering och ekonomiadministration i Fortnox
• Administration av kvitton och fakturaunderlag
• Samla in och säkerställa att vi har rätt information vid fakturering
• Sammanställa ekonomiska rapporter
• Ekonomisk uppföljning gällande våra kunder
• Administrera indexreglering
• Ansvara för att våra fordon besiktas och servas i rätt tid
• Kontakt med våra kunder gällande fakturafrågor
• Övriga administrativa arbetsuppgifter
• Vara tillgänglig och svara i växeln
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Kävlinge och omfattningen är 50%. Tjänsten är en tillsvidaretjänst som inleds med sex månaders provanställning och start för tjänsten sker enligt överenskommelse. Detta är en ny tjänst hos oss då vi växer så det finns stora möjligheter att vara med och utforma tjänsten. Vi är måna om att du får en bra introduktion samt stöttning och hjälp på vägen under din upplärning hos oss.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som vill arbeta på ett mindre växande företag tillsammans med kollegor som tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. För att lyckas i denna roll ser vi att du är en strukturerad person med sinne för ordning och reda. Du är även förtroendeingivande och mån om att skapa och upprätthålla goda relationer både internt och externt. Vi är ett team som stöttar och hjälper varandra oavsett roll på företaget och för oss är det viktigt att alla ska trivas och känna sig inkluderade.
Det är viktigt att du har jobbat i en liknande roll innan och besitter mycket kunskap inom området för att kunna delta i arbetet att hitta bra rutiner och arbetssätt.
Krav för tjänsten;
Några års erfarenhet av att arbeta som ekonomiassistent eller liknande roll
Relevant ekonomisk utbildning
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Van att arbeta i Fortnox eller liknande system
God datorvana i Word och Excel
Meriterande för tjänsten;
Erfarenhet av att arbeta i Fortnox
B-körkort
Ansökan
Vi hoppas att just du kanske vill jobba hos oss!
Du söker tjänsten genom att mejla ditt CV och eventuella personliga brev till oss på johanna@jtf.nu
och märk din ansökan med "ekonomiassistent". Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Johanna Holmberg som är ansvarig för rekryteringsprocessen via mejl på johanna@jtf.nu
eller på telefonnummer 070-682 43 64. Sista ansökningsdagen är 26 juni men tjänsten kan komma att tillsättas innan dess så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: johanna@jtf.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JTF Markentreprenad AB
(org.nr 556825-2257), https://www.jtf.nu/
Bintjevägen (visa karta
)
244 39 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jtf Markentreprenad AB Jobbnummer
9949869