Kvinnlig avlösare till en glad tjej
Vallentuna kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vallentuna
2026-06-05
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Brinner du för att stödja människor i deras vardag? Då ska du söka tjänsten som avlösare.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Kompassen Ledsagning & avlösning: är en verksamhet som bedrivs enligt lagen om LSS. Vi har enbart behovsanställda medarbetare, varav flera anhöriganställda. Verksamheten riktar sig till barn och vuxna som behöver stöd för att komma ut i sociala sammanhang eller för att avlasta föräldrar till barn med funktionsvariationer.
Avlösning: Insatsen innebär att du som avlösare arbetar med yngre barn i deras hem eller närområde. Insatsen syftar till avlasta barnets föräldrar så att föräldrarna kan vila, handla eller umgås med syskon.
Ledsagning: Insatsen innebär att du som ledsagare följer med kunden på vardagliga aktiviteter. Det kan vara som stöd på bussresan till högskolan eller för att kunden ska klara av att utföra sina fritidsintressen.
Du kan ha flera olika uppdrag, både som avlösare och ledsagare.
Uppdragen baseras på antal timmar per månad. Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Som avlösare stöttar du en familj med barn som har funktionsvariationer genom att skapa en trygg och stimulerande miljö. Uppdraget kan innebära lek, pyssel och aktiviteter i hemmet eller i närområdet, med fokus på att ge barnet en meningsfull och rolig stund.
Till detta uppdrag söker vi flera avlösare som kan altinera på uppdraget. Det är ett uppdrag på totalt 40 timmar per månad.
Vi söker engagerade och aktiva personer som tillsammans kan avlasta familjen samt stötta en flicka på 6 år i hennes vardag och fritid. Hon är glad, gillar musik och allt som låter samt duscha och bada men inte utomhus. Du som söker behöver ha tålamod, hantera enformiga ljud, vara lyhörd och empatisk. Du behöver även vara nyfiken, observant och aktiv.Kvalifikationer
Erfarenhet från arbete med personer med olika funktionsvariationer eller från vård och omsorg.
Meriterande med pedagogisk utbildning inom barn- och funktionsvariationer.
Kunskap och erfarenhet från arbete med personer inom autismspektrat.
Kunskap om TAKK.Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande
Du är flexibel, tillmötesgående och inkännande och kan arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande
Du är aktiv, nyfiken och har fingertoppskänsla samtidigt som du är lugn, trygg och har tålamod
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en intermittent (en behovsanställning där du får ersättning per arbetad timme) med start så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister för arbete med barn med funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 26-07-10.
För mer information kontakta:
Madeleine Östling, Enhetschef mail: kompassen@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på http://www.vallentuna.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 86 FÖR VALLENTUNA KOMMUN ÄR DETTA EJ ALKTUELLT Arbetsplats
Vallentuna kommun Kontakt
Enhetschef
Madeleine Östling madeleine.ostling@vallentuna.se Jobbnummer
9949874