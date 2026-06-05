Senior Valideringsledare Inom Analysmetodutveckling Och Validering (uplc)
Randstad AB / Kemiingenjörsjobb / Solna Visa alla kemiingenjörsjobb i Solna
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren analytisk kemist med expertis inom UPLC och metodvalidering? Vill du ta dig an en ledande roll i spännande projekt inom Life Science? Vi söker just nu en Senior valideringsledare för ett konsultuppdrag hos en av våra framstående kunder.
I rollen som Senior valideringsledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för att driva, planera och exekvera projekt kopplade till utveckling och validering av analysmetoder, med särskilt fokus på UPLC. Du fungerar som länken mellan laboratoriet, kvalitetssäkring (QA) och regulatoriska krav. Detta är en nyckelroll för dig som trivs med mycket eget ansvar, komplex problemlösning och som vill bidra med din expertis i en strikt reglerad miljö (GMP).
Att arbeta som konsult hos Randstad Life Science innebär att du får det bästa av två världar: tryggheten i en stabil anställning med kollektivavtal, förmåner och en dedikerad konsultchef, kombinerat med flexibiliteten och utvecklingsmöjligheterna i att få arbeta på olika spännande uppdrag. Vi stöttar dig i din karriär och matchar din kompetens med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och fortsätta växa som expert.
Ansvarsområden
Leda och planera valideringsprojekt för analytiska metoder från start till mål.
Utveckla, optimera och validera analysmetoder med fokus på UPLC och tillhörande detektorer.
Upprätta och granska valideringsdokumentation såsom planer, protokoll och slutrapporter i enlighet med gällande regulatoriska krav (t.ex. ICH-riktlinjer och GMP).
Agera teknisk expert och ge rådgivning vid metodöverföringar (method transfers) och problemlösning (troubleshooting) vid kromatografiska avvikelser.
Samarbeta tätt med tvärfunktionella team, inklusive QA, produktion och externa partners, för att säkerställa högsta kvalitet och regelefterlevnad.Kvalifikationer
Utbildning: Naturvetenskaplig eller ingenjörsmässig universitetsutbildning (t.ex. inom kemi, bioteknik, farmaci) eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet: Flera års (senior) erfarenhet av arbete med analysmetodutveckling och validering inom läkemedels- eller bioteknikindustrin.
Teknisk expertis: Djupgående praktisk och teoretisk kunskap om kromatografi, specifikt UPLC.
Regulatorisk koll: Stark erfarenhet av att arbeta i en GMP-reglerad miljö samt god förståelse för internationella riktlinjer (t.ex. ICH Q2).
Språk: Flytande i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift (då dokumentationen sker på en strikt regulatorisk nivå).
Personliga egenskaper: Du är strukturerad, noggrann och har en stark kommunikativ förmåga som gör att du naturligt kan leda och engagera andra i projektet.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/d2927292-498e-41b4-8224-706d9cbb9353
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169 75 SOLNA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9949880