Elkonstruktör och projektledare till Johsjö!
Job Solution Sweden Consulting AB / Elektronikjobb / Norrköping Visa alla elektronikjobb i Norrköping
2026-06-05
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Elkonstruktör & Projektledare
Bli en nyckelperson i våra tekniska framtidsprojekt!
Om rollen
Vi söker dig som både kan ta fram tekniska lösningar inom elkonstruktion och samtidigt driva projekt från start till mål. Du kommer att få en nyckelroll där du växlar mellan detaljfokus i CAD-miljö och helikopterperspektiv i projektmöten. Perfekt för dig som gillar variation, ansvar och teknik i framkant! Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Ta fram elscheman och konstruktioner för apparatskåp och ställverk i CAD-verktyg (EPLAN)
Dimensionering, komponentval och dokumentation
Leda och koordinera projekt inom elteknik – från förstudie till leverans
Kundkontakt, resursplanering och uppföljning
Stötta vid installation och driftsättning
Vi söker dig som har
Relevant teknisk utbildning inom el/automation
Minst 3 års erfarenhet av elkonstruktion
Erfarenhet av projektledning eller teknisk koordinering
God kommunikativ förmåga
Kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet och arbete enligt standarder IEC, SS-EN, Svenska installationsregler, ATEX.
Meriterande: Erfarenhet av affärssystemet Monitor. Certifiering inom projektledning t.ex. PMI, IPMA.
Vi erbjuder
En spännande hybridroll med stor variation i vardagen
Möjlighet att påverka både teknik och processer
Engagerade kollegor och en öppen kultur
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Kompetensutveckling och goda karriärmöjligheter
Låter det som ditt nästa steg?
Vad kul! Då får du mer än gärna ansöka med ett CV så hör vi av oss för ett eventuellt nästa steg i processen.
Den här rekryteringsprocessen administreras av Job Solution Engineering, och kunden har begärt att alla frågor angående tjänsten hanteras av Job Solution Engineering. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig på 0730856437 eller malek.yacoub@jobsolution.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
St persgatan 99 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Job Solution Engineering Jobbnummer
9949875