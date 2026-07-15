Thaimassörer söks
Khunnee Massage & Spa i Malmö AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2026-07-15
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Khunnee Massage & Spa har förvärvat en ny massagesalong i Västra Hamnen i Malmö. För att möta efterfrågan söker vi nu två nya massörer till vårt team. Du kommer att utföra thaimassage och andra behandlingar i vår nya salong.
Vi söker dig som:
Har certifierad eller relevant utbildning inom thailändsk massage eller friskvårdsmassage.
Har goda kunskaper och praktisk erfarenhet av thaimassage.
Är serviceinriktad, ansvarstagande och professionell
Kan tala och skriva både thailändska och svenska.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Utföra massagebehandlingar enligt våra kvalitetsstandarder.
Ge kunden ett proffsigt, trevligt och vänligt bemötande
Ansvara för ordning, hygien samt skötsel av utrustning och behandlingsrum.
Hantera vårt bokningssystem, Bokadirekt.
Vi erbjuder:
En stabil, trevlig och seriös arbetsplats
Månadslön eller timlön
Heltid eller deltid efter överenskommelse
Ansökan sker endast via e-post. Skicka ditt CV och personligt brev till info@khunnee.se
.
Urvalet sker löpande tills vi har hittat lämpliga medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: info@khunnee.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Khunnee Massage & Spa i Malmö AB
(org.nr 559380-6226), https://www.khunnee.se/ Kontakt
Nina Sundmark info@khunnee.se Jobbnummer
10003612