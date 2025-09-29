Texas longhorn söker servitör och servitris

Leonella Matconsulting AB / Servitörsjobb / Jönköping
2025-09-29


Visa alla servitörsjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Leonella Matconsulting AB i Jönköping

som person har du god arbetsmoral, trevlig, flexibel och tycker om att vara i kontakt med människor. samarbetsvillig och ha förmåga att vara där du behövs och prioritera efter behovet .
vi söker en stabil och noggrann person som har jobbat på restaurang och har erfarenhet av servering och hantering av alkohol, vill vara en av Texas longhorn team och stå för vårt varumärke service och kvalité.
Din prioritering är att ge våra gäster en god och trevlig restaurangupplevelse.
Erfarenhet och arbetskometens är ett krav

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: jonkoping@texaslonghorn.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Leonella Matconsulting AB (org.nr 559046-9093)
västra storgatan 14 (visa karta)
553 15  JÖNKÖPING

Arbetsplats
texas longhorn

Jobbnummer
9531915

Prenumerera på jobb från Leonella Matconsulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Leonella Matconsulting AB: