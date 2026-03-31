Testledare med kravanalys
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett agilt leveransteam som utvecklar lösningar inom export och klarering i en myndighetsmiljö där kvalitet, spårbarhet och samverkan är helt avgörande. Här får du en central roll i att hålla ihop testarbetet samtidigt som du bidrar i kravanalysen, nära erfarna systemanalytiker och lösningsarkitekter.
Uppdraget passar dig som trivs i komplexa verksamheter med många beroenden och höga krav på kvalitet. Du blir en viktig del av ett team som utvecklar lösningar med tydlig påverkan på viktiga samhällsprocesser, och du får möjlighet att påverka både testarbete och kravbild i ett område där rätt funktionalitet gör stor skillnad.
ArbetsuppgifterDu leder och samordnar testarbetet i teamets leveranser inom export och klarering.
Du arbetar med kravanalys och kravfångst för att skapa tydliga, testbara och verksamhetsnära krav.
Du samarbetar nära systemanalytiker och lösningsarkitekter för att säkra kvalitet genom hela utvecklingsprocessen.
Du driver testaktiviteter i en agil utvecklingsmiljö och bidrar till struktur, prioritering och uppföljning.
Du stöttar samverkan kring tester där flera aktörer eller externa parter behöver fungera tillsammans.
KravMinst 5 års erfarenhet av testledning inom statlig myndighet
Minst 3 års erfarenhet av kravfångst inom statlig myndighet
Minst 3 års erfarenhet av praktisk tillämpning av SBE-metoden
Minst 2 års erfarenhet av samverkanstester med andra myndigheter eller EU-kommissionen
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av kravfångst mot tullprocessen klarering
Erfarenhet av att leda testmetodutveckling, exempelvis testmetodik, teststrategier, processer och verktyg
Erfarenhet av att skriva testfall, utföra tester och dokumentera resultat
Erfarenhet av kravfångst för framtagande av egenutvecklade it-system
Erfarenhet av Atlassians produkter, exempelvis Jira och Confluence
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7496509-1923897". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
