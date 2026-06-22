Testledare för kvalitetssäkring
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett större IT- och verksamhetsutvecklingsprogram hos en aktör inom energibranschen, där en ny Salesforce-lösning ska kvalitetssäkras hela vägen fram till verksamhetsacceptans. Rollen har ett tydligt end-to-end-perspektiv och fokus på att säkerställa att lösningen uppfyller krav, processmål och kvalitetskriterier innan go-live.
Du arbetar på taktisk nivå och blir navet i kvalitetssäkringen mellan verksamhet, projektledning, utveckling och extern leverantör. Det här är en roll för dig som gillar att skapa struktur i komplexa testupplägg och som vill ha verklig påverkan i en affärskritisk Salesforce-implementation.
ArbetsuppgifterDu etablerar och vidareutvecklar en övergripande teststrategi samt detaljerade testplaner för BAT och UAT.
Du leder arbetet med att ta fram verksamhetsnära testfall utifrån to-be-processer och definierade krav.
Du planerar, schemalägger och driver det dagliga testarbetet tillsammans med interna testare, superusers och verksamhetsspecialister.
Du koordinerar förberedelser kring testmiljöer, testdata och andra förutsättningar inför och under testfaserna.
Du ansvarar för felrapporteringsprocessen, inklusive prioritering, eskalering och verifiering av åtgärdade defekter i samverkan med leverantören.
Du samarbetar nära projektledare, Platform Development Lead och leverantörens testledare för att synka miljöer och koordinera integrerade tester som SIT.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av att planera och leda acceptanstester i stora, affärskritiska systemprojekt.
Du har djup förståelse för testmetodik och agil kvalitetssäkring.
Du har erfarenhet av testverktyg och Microsoft DevOps.
Du kan motivera, utbilda och leda verksamhetsresurser som inte har test som sin primära arbetsuppgift.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av testning i Salesforce-projekt.
Erfarenhet av samarbete med externa implementeringspartners.
Erfarenhet från energibranschen.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951492-2064812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9973649