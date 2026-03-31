Testledare
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Tullverket har behov av en konsult som ska agera som testledare i ett av våra agila leveransteam. Konsulten kommer även att arbeta med kravanalys. Leveransteamet arbetar inom leveransområde export inom utvecklingsområde Klarering. Konsulten kommer att arbeta tillsammans med erfarna systemanalytiker och lösningsarkitekter med att leda testarbetet inom leveransområde export. Uppdraget bedrivs enligt agil metodik för systemutveckling. Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas inom ramen för uppdraget och klassning måste vara klar innan uppdragets start.
Skakrav:
• Minst 5 års erfarenhet av testledning inom statlig myndighet.
• Minst 3 års erfarenhet av kravfångst inom statlig myndighet.
• Minst 3 års erfarenhet av praktisk tillämpning av SBE-metoden (specifik metod ej liknande).
• Minst 2 års erfarenhet av samverkanstester med andra myndigheter eller EU-kommissionen.
• Konsulten skall ha Svenskt medborgarskap.
Meriterande:
• Erfarenhet av kravfångst mot tullprocessen klarering.
• Erfarenhet av att leda testmetodutveckling (testmetodik, teststrategier, processer och verktyg).
• Erfarenhet av att skriva testfall, utföra och dokumentera tester.
• Erfarenhet av kravfångst för framtagande av egenutvecklade it-system.
• Erfarenhet av Atlassians produkter som tex Jira och Confluence.
Plats: Du ska kunna vara på plats i kundens lokaler i Luleå 1-2 gånger per månad och då 1-2 dagar vid varje tillfälle. Övrig tid kan man arbeta på distans.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7497018-1924055". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
