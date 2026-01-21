Testledare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren testledare till ett uppdrag i en större myndighetsmiljö. Du leder verksamhetens egna testare i flera miljöer för ett befintligt vägtrafikregistersystem, med kopplingar och ompekningar i integrationsplattformar. Rollen innebär nära samarbete med IT-avdelningen samt flera verksamhetsområden och du fungerar som ett stöd till huvudprojektledaren med delmål, milstolpar och uppföljning.
Uppdraget är säkerhetsklassat och kräver registerkontroll.
ArbetsuppgifterLeda och samordna verksamhetens testare i olika testmiljöer.
Planera och driva testledning i livscykelhanteringsarbete med många beroenden och stor omfattning.
Bidra till framtagning av delmål och milstolpar samt följa upp mål, resultat och leverans.
Stötta huvudprojektledaren med statusrapportering samt tydlig återkoppling till berörda intressenter i ledande roller.
Säkerställa leverans enligt plan och vid behov ta fram konsekvens- och riskanalyser som underlag för omprioriteringar.
Samarbeta med flera avdelningar och produktområden vid behov.
KravMinst 4 års erfarenhet (under de senaste 6 åren) av testledning i livcykelhanteringsprojekt med många beroenden och stor omfattning.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av testledning kopplat till livscykelhantering av IT-miljöer inom offentlig sektor.
Minst 4 års aktuell erfarenhet av testledning kopplat till livscykelhantering av IT-miljöer inom privat sektor med fler än 1000 anställda.
Minst 4 års aktuell erfarenhet av testledning kopplat till livscykelhantering av IT-miljöer med stordatordrift eller stordatormigrerade miljöer.
Minst 4 års aktuell erfarenhet av testledning kopplat till livscykelhantering av IT-miljöer med komplexa integrationslösningar för intern och extern kommunikation.
Erfarenhet av testledning kopplat till livscykelhantering där övergången ställt höga krav på tillgänglighet.Så ansöker du
