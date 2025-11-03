Testingenjörer Till Framtida Uppdrag
Testingenjör
Vi söker test- och mjukvaruutvecklare med olika inriktningar - från systemtestning, automatisering och fälttester till mjukvaruutveckling för inbyggda system. Du får möjlighet att arbeta med komplexa system, mjukvara och hårdvaruintegration, och bidra till högkvalitativa produkter i team som samarbetar nära utvecklare och systemingenjörer.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Utföra systemtester och fälttester, både manuellt och automatiserat.
Utveckla testfall och scripts (t.ex. Python).
Planera och koordinera testaktiviteter i projekt och agila team.
Dokumentera och analysera testresultat samt bidra till förbättring av processer.
Delta i tester i labb eller fält, eventuellt nationellt och internationellt.
Vi söker dig som har:
Minst 2-3 års erfarenhet av testning, QA eller systemtestning.
Erfarenhet av testverktyg och testhantering
Goda kunskaper i Python; erfarenhet av automatiserad testning är meriterande.
Flytande svenska i tal och skrift.
Ansökan
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group med väletablerade ramavtal, långsiktiga samarbete och några av Sveriges mest välkända och betydelsefulla kunder. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 16 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om oss här. Ersättning
