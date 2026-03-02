Testingenjör Till Nibe AB
Nibe AB / Laborantjobb / Markaryd
Vill du arbeta i framkant av den gröna omställningen - i ett av Europas modernaste laboratorier för avancerad testning av värmepumpar?
Hos NIBE AB får du kombinera avancerad teknik med ett tydligt hållbarhetsuppdrag och arbeta nära utvecklingen av framtidens energieffektiva klimatlösningar.
Vi söker nu en Testingenjör till gruppen Test och Verifiering inom Product Development. Här blir du en del av ett engagerat team som tillsammans utvecklar produkter i världsklass, i en internationell miljö på vårt huvudkontor i Markaryd.
Om rollen
Du blir en del av Product Development, NIBEs högteknologiska produktutvecklingsavdelning med cirka 150 medarbetare. Här samlas spetskompetens inom bland annat mekanik, el/elektronik, kylteknik, styr ®lerteknik, ljudoptimering och kalibrering med mera.
Som Testingenjör ansvarar du för genomförande av tester i vårt toppmoderna laboratorium för produkttester av värmepumpar. Arbetet omfattar både praktiskt laboratoriearbete och analytiska moment.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
• Planering, koordinering och genomförande av produkttester
• Självständigt arbete med avancerad prov- och mätutrustning för temperatur, tryck och prestanda
• Analys av testdata samt dokumentation och rapportering av testresultat
• Underhåll och vidareutveckling av laboratorieutrustning och testanläggningar
• Medverkan i utveckling och förbättring av testmetoder
• Nära samarbete med kollegor inom produktutveckling samt interna uppdragsgivare från flera delar av organisationen
Rollen ger goda möjligheter att bygga djup kompetens inom testmetodik, regelefterlevnad och produktprestanda, samt en bred förståelse för värmepumpssystem.Profil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och har ett gott ordningssinne. Du är van vid att arbeta självständigt men uppskattar även nära samarbete med kollegor och uppdragsgivare i olika utvecklingsprojekt.
Vi ser gärna att du har;
• God förmåga att planera och prioritera ditt arbete
• Ett analytiskt arbetssätt och goda matematiska kunskaper
• Förmåga att sammanställa, analysera och kommunicera testresultat på ett tydligt sätt
• Ett genuint teknikintresse och en vilja att utvecklas tillsammans med andra
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, kommunikativ styrka och personlig mognad.
Vi söker dig som har;
• Teknisk ingenjörsutbildning eller motsvarande
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande erfarenheter
• Termodynamik
• Reglerteknik
• Arbete med värmepumpar eller närliggande produktområden
• Tidigare arbete inom laboratorieverksamhet eller testmiljö
Rollen passar både dig som är i början av din ingenjörskarriär och dig som har några års erfarenhet inom test, labb eller produktutveckling.
Hos oss får du
• Arbeta i ett högteknologiskt och välutrustat laboratorium
• Vara en del av ett stabilt, internationellt bolag med stark hållbarhetsprofil
• Engagerade och kunniga kollegor med högteknisk kompetens
• Möjlighet till långsiktig utveckling inom Nibes produktutveckling
• En vardag där din insats bidrar till minskad klimatpåverkan
Välkommen att söka tjänsten
Låter det som något för dig? Ansök via vår hemsida http://www.nibe.se
under "Lediga tjänster". Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 1 april, men urval och intervjuer sker kontinuerligt så vänta inte med att skicka in.
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna någon av våra kontaktpersoner nedan.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Nibe AB
Nibe AB
Ansvarig för test- och verifieringsgruppen
Per Carlsson per.carlsson@nibe.se 0433-27 30 00
9771769