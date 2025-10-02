Testingenjör till Fiberoptik inom Energisystem
Vår kund söker en nyfiken och uppfinningsrik Testingenjör med erfarenhet inom fiberoptik. Här får du möjlighet att dyka djupt ner i tekniska utmaningar, utveckla innovativa lösningar och bidra till banbrytande framsteg.
OM TJÄNSTEN
Du blir en specialist som sitter mitt i skärningspunkten mellan optik, elektronik och kraftteknik. Du kommer att arbeta både teoretiskt (design, analys, dokumentation) och praktiskt (labtester, felsökning, produktion), med fokus på fiberoptiska system som är kritiska för att HVDC-anläggningar fungerar stabilt. Rollen innebär också täta kontakter med både interna team och externa leverantörer.
Du erbjuds
• Goda utvecklingsmöjligheter - oavsett om du vill bredda din kompetens eller ta kliv uppåt i karriären
• Konkurrenskraftig lön och goda villkor för hybridarbete
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att säkerställa högsta kvalitet och prestanda för optiska komponenter och system genom omfattande testning, felsökning och design av mätlösningar. Du kommer att spela en avgörande roll i att driva innovation och lösa komplexa tekniska utmaningar i en snabbföränderlig miljö.
• Testning av optiska komponenter och system
• Delta i felsökningar samt medverka i utvecklingsprojekt
• Utvärdering av nya komponenter mot standarder
• Stötta monteringsteamet och samarbeta nära med produktion, ingenjörskollegor och andra funktioner
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk examen inom elektronik, elektroteknik eller optik (eller motsvarande erfarenhet)
• Har praktisk erfarenhet av labbarbete med fiberoptik
• Talar flytande engelska
Det är meriterande om du har
• Svenska kunskaper
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
