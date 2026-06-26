Test- & Automationsarkitekt
Saab Aktiebolag / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-26
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I en omvärld med ökade hot och höga krav på robusthet behöver vi stärka vår förmåga att kvalitetssäkra och automatisera framtidens IT-miljöer. Saab söker nu en erfaren Test- och Automationsarkitekt som vill vara med och designa, utveckla och etablera nästa generations test- och automationsförmåga för vår globala IT-infrastruktur.
Du kommer att ha en central roll i att forma hur vi arbetar med:
Automatiserad testning av infrastruktur och plattformar (on-prem och hybridlösningar)
CI/CD-pipelines för infrastruktur (Infrastructure as Code)
Teststrategier för system- och infrastrukturlager
Kvalitetssäkring i komplexa, säkerhetskritiska miljöer
Du arbetar brett i arkitektrollen, från koncept och design till implementation och vidareutveckling. Det innebär bland annat att:
Ta fram arkitektur, design principer och målarkitektur för test och automation
Genomföra tekniska analyser och utredningar kring verktyg, ramverk och arbetssätt
Etablera och förbättra automationsmodeller, testframeworks och pipelines
Fungera som tekniskt bollplank till lösningsarkitekter, utvecklingsteam och ledning
Säkerställa att testbarhet, spårbarhet och kvalitet byggs in från början
Hos oss blir du en del av ett erfaret arkitektteam och samarbetar nära med utvecklare, testare, DevOps-/plattformsteam, säkerhetsspecialister och verksamheten.
Arbetet sker främst på plats, med möjlighet till distansarbete. Resor kan förekomma, främst inom Sverige.
Placeringsort är flexibel mellan Lund, Stockholm, Göteborg eller Linköping. Publiceringsdatum2026-06-26Profil
Vi söker dig som är en senior specialist eller arkitekt inom test och automation, med många års erfarenhet av systemtest och/eller test av IT-infrastruktur. Vi tror att du är analytisk och strukturerad, med en naturlig förmåga att se både detaljer och helhet. Du är kommunikativ och trygg i att presentera tekniska lösningar på ett tydligt och engagerande sätt, oavsett målgrupp. Med erfarenhet av att driva tekniska beslut tar du en aktiv roll i att stötta organisationer genom förändring och utveckling. Som person är du prestigelös och samarbetsorienterad. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till att bygga kompetens och stärka teamet omkring dig.
Du har sannolikt:
Gedigen erfarenhet av testautomatisering, gärna i komplexa och distribuerade miljöer
Erfarenhet av Infrastructure as Code och tillhörande verktyg (t.ex. Terraform, Ansible, Bicep eller liknande)
Stark kunskap inom CI/CD för infrastruktur och plattformar (t.ex. GitLab CI, GitHUB runners, Azure DevOps, Jenkins)
Erfarenhet av att bygga teststrategier och testarkitektur för system- och infrastrukturlager
Förståelse för miljöer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet
Erfarenhet av både on-prem-lösningar och modern plattformsteknik
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Modellering och arkitekturramverk
DevSecOps-principer
Test i containeriserade eller virtualiserade miljöer
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Lindholmspiren 3A (visa karta
)
417 56 GOTHENBURG Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9980333