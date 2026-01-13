Terminalarbetare till varumottagning under vardagar
2026-01-13
Är du en serviceinriktad lagspelare som vill ha ett deltidsjobb där du kan bidra till en hållbar framtid? StudentConsulting söker nu en produktionsarbetare till en ledande aktör inom återvinning och cirkulära tjänster i Sverige.
Som produktionsarbetare på varumottagningen i ett köpcentrum i centrala Umeå arbetar du med att ta emot dagliga leveranser, distribuera varor till butiker samt hantera emballage och återvinning. Du har en viktig roll i att säkerställa ett smidigt varuflöde och samarbetar med både transportörer och butiker.
Arbetstider:
Deltid under: Måndag, onsdag och fredag kl. 07:00-10:20.
Vid gott arbete finns stora möjligheter till heltidsarbete under sommaren.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Vi söker dig som:
Är strukturerad, ansvarstagande och trivs med både självständigt arbete och teamwork. Har en positiv attityd, är lyhörd och kan kommunicera väl med kollegor. Är nyfiken och engagerad i ditt arbete.
Gymnasieutbildning eller motsvarande.
B-körkort.
Truckkort är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Lydia Kvist på: lydia.kvist@studentconsulting.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
