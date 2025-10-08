Terminalarbetare till Power
2025-10-08
Din väg till spännande möjligheter börjar här! Power i Skillingaryd söker terminalarbetare. Är du den stjärnan vi söker? Vi har flera lediga platser som kan starta omgående och erbjuder en heltidsanställning med stora möjligheter till fast anställning. Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Lagret består av flera olika avdelningar och då vi samarbetar med samtliga avdelningar kan dina arbetsuppgifter inkludera varierande sysslor inom logistik och lager. Främst kommer det vara orderplock och truckkörning. Det är en dynamisk och varierande roll där du alltid har möjlighet att lära dig nya saker och utvecklas. Det finns även utvecklingsmöjligheter i rollen.
Vem söker vi efter?
Vi söker dig som är engagerad, effektiv och har en noggrannhet som får jobbet att bli både roligt och givande. Du trivs med att arbeta självständigt och har en naturlig talang för samarbete med dina kollegor.
Kvalifikationer för tjänsten är följande:
Minst 18 år gammal
Körkort B och tillgång till bil
Hantera svenska i tal och skrift
Lagervana och truckkort är meriterande
Övrig information:
Placeringsort: SkillingarydArbetstid: 2-skift, måndag till fredag
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Konsultchef Ida Syrén på mail: ida.syren@onepartnergroup.se
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Ida Syrén ida.syren@onepartnergroup.se Jobbnummer
9546406