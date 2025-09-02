Terminalarbetare sökes på deltid
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-09-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vi söker nu flera terminalarbetare som kan arbeta vid behov hos våran kund i Kortedala. Tjänsten innebär främst arbete under tidiga mornar, men kvällsarbete kan även förekomma. Arbetstiderna är förlagda 06:00-10:00/06:00-11:00. Under högsäsong under oktober till december kommer arbetstiderna att vara förlagda från 05:00. Arbetspassen kan bokas med kort varsel samma morgon.
Arbetsuppgifter
Som terminalarbetare kommer du att arbeta med att sortera och scanna paket. Det är viktigt att du är noggrann och kan hantera ett högt arbetstempo. I arbetet förekommer även att lasta och lossa gods samt förbereda för transporter.
Profil & bakgrund
Vi ser gärna att du är ansvarstagande och flexibel. Du behöver god förståelse för svenska och engelska. Upplärning kommer att till viss del att vara på engelska. Det är viktigt att du är punktlig och klarar av att arbeta fysiskt då arbetet innebär en del tunga lyft. Det är en fördel om du har tidigare arbetslivserfarenhet av terminalarbete.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/
Boxflow
Sofia Westerberg sofia.westerberg@boxflow.com
9487544