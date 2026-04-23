Terminalarbetare
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som erfaren lagerarbetare/terminalarbetare för ett nytt spännande uppdrag hos kund belägen i Norra Djurgårdsstan. Tjänsten är på heltid Måndag-Fredag 06:30-16:00, och du förväntas kunna börja jobba den 3e Mars.
Vi söker dig som är säker i dig själv, kan jobba självständigt, har erfarenhet från liknande tjänster och som är van vid att ta eget ansvar.
Terminalarbetaren utför godsmottagning, lossning av allt gods inkl. anläggningsmaterial och återbruk som inkommer till BLC för samlastning eller lagring samt lastning av kundens slingbilar för vidare transport till byggområdet.
Terminalarbetare hos kunden ska inneha nödvändig behörighet att lossa gods med motviktstruck eller liknande, samt i förekommande fall behörighet för arbete med lastmaskin eller liknande fordon.
Exempel arbetsuppgifter:
• Ansvara för städning, plockning, organisering och sortering inom hela lagerverksamheten.
• Utföra arbetsuppgifter som kan innebära fysiskt arbete utanför lagerverksamheten enligt uppdrag från GFO.
• Bidra till verksamhetsutveckling: aktivt medverka till kundens utveckling genom engagemang och ansvarstagande i det dagliga arbetet.
• Kunna registrera gods i TBS för in/ut registrering.
Terminalarbetare ska ha god kännedom om hantering av byggmaterial och hur lagerarbete fungerar. Detta för att minimera skador och felhantering av gods.
Terminalarbetare ska verka för att mål och krav enligt denna kravspecifikation ska uppnås avseende leveransprecision, kvalitet och service. Profil
I kravprofilen söker vi dig som:
• Har körkort B
• Kan flytande svenska och engelska
• Truckkort A och B
• Några års erfarenhet av terminalarbete
Meriterande:
• C-körkort med erfarenhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Strandbergsgatan 55 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Logistics Staffing Kontakt
Wictoria Hoffman Wictoria.Hofman@posti.com Jobbnummer
9870954