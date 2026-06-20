Tennistränare

Tennis Team Scandinavia AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm
2026-06-20


Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tennis Team Scandinavia AB i Stockholm

Vill du jobba mitt i hjärtat av Stockholm på en av Sveriges största privata tennisverksamheter?
Från augusti 2026 söker vi en driven och kvalificerad tennistränare som vill vara med och utveckla spelare i alla åldrar – från nybörjare till tävlingsnivå.

👉 Omfattning: 5–40 timmar/vecka (flexibelt)
👉 Start: Augusti 2026
👉 Plats: Centrala Stockholm

Vi letar efter dig som:
✨ Har erfarenhet som tränare och gärna utbildning inom tennis
✨ Är engagerad, inspirerande och älskar att jobba med både barn, ungdomar och vuxna
✨ Vill bidra till en träningsmiljö där utveckling och glädje står i fokus

Hos oss får du:
✅ Jobba i en av landets största privata tennisverksamheter
✅ Flexibla arbetstimmar
✅ Möjlighet att utvecklas både som tränare och ledare

💌 Ansök genom att skicka CV och kort presentation till [kontaktmail] – vi intervjuar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: teamscandinavia@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tennis Team Scandinavia AB (org.nr 556881-1540)

Kontakt
Sportchef
Håkan Ekvall
teamscandinavia@gmail.com
0761841497

Jobbnummer
9971563

Prenumerera på jobb från Tennis Team Scandinavia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tennis Team Scandinavia AB: