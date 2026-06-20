Tennistränare
Tennis Team Scandinavia AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-06-20
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Vill du jobba mitt i hjärtat av Stockholm på en av Sveriges största privata tennisverksamheter?
Från augusti 2026 söker vi en driven och kvalificerad tennistränare som vill vara med och utveckla spelare i alla åldrar – från nybörjare till tävlingsnivå.
👉 Omfattning: 5–40 timmar/vecka (flexibelt)
👉 Start: Augusti 2026
👉 Plats: Centrala Stockholm
Vi letar efter dig som:
✨ Har erfarenhet som tränare och gärna utbildning inom tennis
✨ Är engagerad, inspirerande och älskar att jobba med både barn, ungdomar och vuxna
✨ Vill bidra till en träningsmiljö där utveckling och glädje står i fokus
Hos oss får du:
✅ Jobba i en av landets största privata tennisverksamheter
✅ Flexibla arbetstimmar
✅ Möjlighet att utvecklas både som tränare och ledare
💌 Ansök genom att skicka CV och kort presentation till [kontaktmail] – vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: teamscandinavia@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tennis Team Scandinavia AB
(org.nr 556881-1540) Kontakt
Sportchef
Håkan Ekvall teamscandinavia@gmail.com 0761841497 Jobbnummer
9971563