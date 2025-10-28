Tenngjutning och tennhantverk
Design & Hantverk Gotland HB / Smedsjobb / Gotland Visa alla smedsjobb i Gotland
2025-10-28
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Design & Hantverk Gotland HB i Gotland
Vi expanderar och söker två lärlingar till vår tillverkning
Som lärling kommer ni att lära er tennhantverket från grunden i vår verkstad i Stenkyrka på norra Gotland.
Ni kommer att ingå i vårt team och i första hand lära er gjutningsprocessen där det ingår att ta fram original för gjutformar, göra gjutformar, gjutning och efterbearbetning som slipning och polering mm. I arbetet ingår även till viss del lödning och användning av svarv, fräs, manuell och datorstyrda gravyrmaskiner. Ni kommer också att lära er yrkets övriga moment, som att tillverka i tennplåt och få viss insyn i att reparera tennföremål.
Vi arbetar med att designa, tillverka, reparera och gravera bruksföremål, skyltar och smycken gjorda i tenn, men även arbeten i koppar och mässing mm. Våra uppdragsgivare är privatpersoner, designers, designföretag och butiker mm. Vi designar och tillverkar även egna föremål för försäljning i vår butik.
Ni som söker bör ha kunskap från att ha jobbat med någon form av metall, viss kunskap i svarvning och arbeta med handverktyg.
Ni som söker skall också vara fylld av intresse, noggrannhet och tålamod som är grunden för ett lyckat resultat.
Wisby tenn ingår som en del av Design & Hantverk Gotland.
Läs mer på www.wisbytenn.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: info@wisbytenn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tennhantverkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Design & Hantverk Gotland HB
Stenkyrka, Garde 176 (visa karta
)
624 42 TINGSTÄDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wisby tenn Jobbnummer
9578635