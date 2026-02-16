Teltek söker montör
2026-02-16
Teltek är verksamt inom produktionskontroll. Sedan 1984 har vi utvecklat, tillverkat, sålt och servat i första hand automatiska vågar. Våra kunder finns i hela världen med tonvikt inom Europa, och återfinns framför allt inom livsmedelssektorn. Våra maskiner baseras på egenutvecklad elektronik, mekanik och mjukvara och vi utmärker oss genom vårt stora kunnande, vår flexibilitet och vårt kundfokus. Vi är i dag knappt 30 medarbetare i våra lokaler i Örebro. Vi är en premiumleverantör inom vår nisch med lång erfarenhet och stort kunnande. Samtidigt är vi ett litet företag med snabba beslutsvägar och stor möjlighet att bidra inom många olika områden.
Vi söker nu en skicklig och driven montör till vårt produktionsteam. Hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta med högkvalitativa maskiner och tekniska lösningar, samt vara en viktig del av vår tillverkning av skräddarsydda maskiner.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Montera egentillverkade maskiner enligt ritning. I detta ingår även att koppla kablar till IO-kort, monitorer och andra elektriska komponenter som sitter i maskinen.
Tyda mekaniska ritningar och el-scheman för att säkerställa korrekt installation och funktion.
Vid behov även löda elektroniska komponenter och testa dessa för att säkerställa funktion och kvalitet.
Hantera lager och material i samarbete med andra teammedlemmar för att säkerställa smidiga arbetsflöden.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mekanisk montering och arbete med tekniska ritningar (el-scheman).
Har erfarenhet och god förståelse för av att koppla elektriska komponenter.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av lödningsarbete, testning av elektroniska komponenter och om du har arbetat med manuella verkstadsmaskiner, såsom pelarborr, svarv och fräs.
Vi erbjuder:
Arbeta med spännande och varierande uppgifter i en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas inom ett teknikdrivet företag.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Om du är en lösningsorienterad och tekniskt kunnig person som gillar att arbeta med händerna och har ett öga för detaljer, då kan du vara den vi söker!Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till hr@teltek.se
senast 2026-03-20. Märk din ansökan med "Montör".
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: HR@teltek.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teltek i Örebro AB
(org.nr 556239-4550)
Argongatan 83
)
703 74 ÖREBRO Jobbnummer
9745392