Teleingenjör - Teknisk bevakning
Försvarsmakten / Elektronikjobb / Haninge Visa alla elektronikjobb i Haninge
2025-12-11
Framtidens utmaningar och hot ställer nya krav på oss, vilket gör att Försvarsmakten är under omvandling och tillväxt. Vill du vara en av oss som jobbar för ett starkare försvar av Sverige?
Försvarsmakten söker en ny teleingenjör med inriktning Teknisk Bevakning till FMTIS med placeringsort i Haninge.
FMTIS Genomförandeavdelning Haninge är ansvariga för drift och underhåll av tekniska bevakningssystem vid Haninge Garnison. Vi kan erbjuda ett arbete som skiljer sig från andra, som ger många nya erfarenheter och goda utvecklingsmöjligheter. Teknikområdet Teknisk Bevakning är ett samlingsnamn för försvarsmaktens larm, passage och kameraövervakningssystem. Vi skräddarsyr tekniska lösningar efter slutanvändarens behov och de specifika säkerhetskrav som myndigheten kräver. Då Försvarsmaktens verksamhetsområde är väldigt brett ger det en stor variation på arbetsmoment och komplexitet. FMTIS GA Haninge rör sig både inom garnisonen, närområdet, runt om i landet och även i viss mån utomlands.
Arbetsuppgifter:
Som larmtekniker/Teleingenjör på Teknisk Bevakning, så kommer du att ingå i en grupp som jobbar mycket tätt ihop med Nät- och It-tekniker för att installera, underhålla och driftsätta systemen som Teknisk Bevakning ansvarar för. Du kommer att arbetsledas av lokal produktionsledare för gruppen och arbeta med både ärenden som inkommer via vårt ärendehanteringssystem och ärenden eller projekt du tilldelas av lokalproduktionsledare eller projektsamordnaren.
• Underhåll och service av IT-system
• Felavhjälpning
• Driftsättning
• Installationsarbete och revisioner
• Samverka med lokala kunder, leverantörer, andra intressenter och produktionsledning.
Vi erbjuder dig
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjligheter att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Dina personliga egenskaper
I och med att arbetet innebär mycket kontakt med både slutanvändare och uppdragsgivare så vill vi att du har en utvecklad social förmåga och har lätt för att arbeta både självständigt och i grupp.
Som person är du noggrann, säkerhetsmedveten, strukturerad, ansvarskännande, utåtriktad, öppen, självgående och serviceinriktad. Du har god initiativförmåga och eftersträvar alltid att nå resultat av hög kvalité både när du arbetar tillsammans med andra och när du arbetar självständigt. Som person är du en "lagspelare" med positiv attityd.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av tekniskt arbete med säkerhetsprodukter.
• Minst 1 års arbetslivserfarenhet av arbete med säkerhetsinstallationer av integrerade system, samt hantering av drift- och underhåll i större organisationer där arbetet leds centralt.
• Godkänd gymnasieutbildning.
• Flytande kunna utrycka sig i tal- och skrift på svenska.
• Goda kunskaper i Engelska
• Goda vana att arbeta med datorer i Windowsmiljö och Officepaketet ( Excel, Word, Outlook)
• körkortsbehörighet B
• God fysik är ett krav för tjänsten då en del förekommande arbetsuppgifter är fysiskt krävande.
Övriga kvalifikationer
• Goda generella IT-kunskaper och vana vid arbete i Microsoft Windowsmiljö.
• Vana vid arbete i Microsoft Office 2016 (Excel, Word, Visio, Outlook).
Meriterande
• Praktisk erfarenhet av olika larm och datorsystem för teknisk bevakning
• Kunskaper inom Microsoft Windows Server.
• Vana vid arbete i nätverksmiljöer (Cisco och Fortinet)
• Högre teknisk utbildning inom EL och IT
• Erfarenhet av Försvarsmakten och FMTIS
• Genomförd militär grundutbildning eller erfarenhet från tex. Hemvärnet
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidare anställning som civilt anställd och inleds med 6 månaders provanställning tillämpas.
Tillträde och lön enligt ök.
Befattningen benämns som Teleingenjör.
Placering: Haninge
Tjänsten är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen, kontakta rekryterande chef Dennis Wallerström via växel: 019-39 35 00
Fackliga företrädare
OFRO- Heikki Videll
SACO - Agnetha Landquist
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
Samtliga nås via växel: 019-39 35 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-11
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
