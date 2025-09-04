Telefonsäljare
2025-09-04
Helpicon är en plattform som arbetar med hemnära tjänster. Behöver du hjälp med tex städning och läxhjälp så gör man ett inlägg i en app och sedan blir man kontaktad av någon som kan utföra önskad tjänst. Helpicon sammanlänkar personer för att genomföra uppdraget.
Det är ett dotterbolag till Estetikcentrum Ab så arbetsplatsen blir på kliniken som ligger i centrala Malmö.
Helpicon är i startgropen och vi söker nu en engagerad och driven person för att ringa ut och presentera appen till företag.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Som telefonsäljare kommer du att ha kontakt med befintliga och nya kunder där du förväntas leverera hög kundservice och support.
Rollen innebär även att rekrytera in företag och helpers som kan utföra olika tjänster. Därför vill vi även att du har arbetat med försäljning och är duktig på att kommunicera och sälja in appens funktion.
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasieexamen.
Några års erfarenhet av digital kundtjänst och service.
Säljerfarenhet.
Gillar utmaningar och kan kommunicera effektivt.
Siktar högt och har tålamod och envishet.
Obehindrad i svenska och engelska i båda tal och skrift.
Datorvana.
Som person är du serviceinriktad och drivs av att leverera bästa kundbemötandet och överträffa förväntningar. Du är också en ansvarstagande, engagerad, ödmjuk och självgående person.
ÖVRIG INFORMATION
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Ca 20h i veckan.
Arbetstider: Dagtid mån-fre.
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: ansokan@helpicon.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Telefonsäljare". Arbetsgivare Helpicon AB
(org.nr 559295-4241)
Studentgatan 6 (visa karta
)
211 38 MALMÖ Jobbnummer
9493034