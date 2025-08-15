Telefonist sökes till Televäxeln Halland
Region Halland / Kundservicejobb / Halmstad Visa alla kundservicejobb i Halmstad
2025-08-15
Dina arbetsuppgifter
Som telefonist för Region Halland kommer du att svara på och förmedla samtal inom regionen.
Andra arbetsuppgifter som ingår är diverse administrativa uppgifter, larmövervakningar samt en samordnande funktion för diverse arbetsuppgifter.
Detta är en tidsbegränsad anställning med rotation dag, kväll, natt och helg.
Om arbetsplatsen
Televäxeln Halland ansvarar för telefonistfunktionen i Region Halland. Verksamheten är i drift varje dag, dygnet runt och har till huvudsaklig uppgift att stödja verksamheterna i regionen samt att hjälpa de som söker kontakt med regionens verksamheter. Vi hanterar även medicinska och tekniska larm. En del ärende ställer höga krav på informationssäkerhet eftersom de kan innehålla
t ex patientuppgifter.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har tidigare telefonistvana. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket samt förmåga att förmedla dig på engelska. Vi ser också att du har goda kunskaper i Officepaketet. Det är positivt om du har kännedom om Region Halland.
Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad, stresstålig och lösningsorienterad. Du har kunden i fokus, ett gott bemötande och förmåga att styra samtal. Vid urvalet kommer vikten att läggas på personliga egenskaper och förmåga att fungera i grupp.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Övrig information
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/749". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Ann-Christin Tandrup, Avdelningschef 035-131103 Jobbnummer
9459408