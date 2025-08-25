Telefonist med tandvårdserfarenhet
Delectus Dental AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delectus Dental AB i Stockholm
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Telefonist till Delectus Dental, Norrtälje Tandhälsa & Vintertullens Tandhälsa
Vill du arbeta i en växande tandvårdsorganisation där service, tillgänglighet och patientfokus står i centrum?
Vi söker nu en telefonist som kan stötta våra kliniker Delectus Dental (Stockholm), Norrtälje Tandhälsa (Norrtälje) och Vintertullens Tandhälsa (Södermalm, Stockholm).
Om rollen
Som telefonist blir du en nyckelperson i kontakten med våra patienter. Du är ofta den första rösten de möter, och ditt bemötande skapar trygghet och förtroende. Rollen innebär att ta emot samtal, boka tider, svara på frågor och ge information om våra kliniker.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Svara på inkommande samtal och e-post
Boka, omboka och avboka patienttider i journalsystemet
Ge information om behandlingar, priser och rutiner
Samordna bokningar mellan våra kliniker
Ha nära kontakt med receptioner och övrig personal
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, lyhörd och professionell i din kommunikation
Har mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Kan uttrycka dig väl på engelska; polska är meriterande
Är stresstålig, organiserad och van vid att arbeta med flera uppgifter samtidigt
Har erfarenhet av telefonist- eller kundtjänstarbete (meriterande om det är inom vård eller tandvård)
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i en modern och utvecklande tandvårdsorganisation
Introduktion och utbildning i våra system och rutiner
Flexibel arbetstidslösning (deltid/heltid kan diskuteras)
Arbetsplats i anslutning till våra kliniker eller möjlighet till visst distansarbete
Praktisk information
Plats: Stockholm / Norrtälje
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: hanna.milo@delectusdental.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Delectus Dental AB
(org.nr 559026-0864)
Ruddammsvägen 31 B (visa karta
)
114 21 STOCKHOLM Kontakt
Verksamhetschef
Hanna Milo hanna.milo@delectusdental.se 0704548951 Jobbnummer
9475198