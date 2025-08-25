Telefonist med tandvårdserfarenhet

Delectus Dental AB / Receptionistjobb / Stockholm
2025-08-25


Telefonist till Delectus Dental, Norrtälje Tandhälsa & Vintertullens Tandhälsa
Vill du arbeta i en växande tandvårdsorganisation där service, tillgänglighet och patientfokus står i centrum?
Vi söker nu en telefonist som kan stötta våra kliniker Delectus Dental (Stockholm), Norrtälje Tandhälsa (Norrtälje) och Vintertullens Tandhälsa (Södermalm, Stockholm).
Om rollen
Som telefonist blir du en nyckelperson i kontakten med våra patienter. Du är ofta den första rösten de möter, och ditt bemötande skapar trygghet och förtroende. Rollen innebär att ta emot samtal, boka tider, svara på frågor och ge information om våra kliniker.

Publiceringsdatum
2025-08-25

Dina arbetsuppgifter
Svara på inkommande samtal och e-post

Boka, omboka och avboka patienttider i journalsystemet

Ge information om behandlingar, priser och rutiner

Samordna bokningar mellan våra kliniker

Ha nära kontakt med receptioner och övrig personal

Vi söker dig som
Är serviceinriktad, lyhörd och professionell i din kommunikation

Har mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift

Kan uttrycka dig väl på engelska; polska är meriterande

Är stresstålig, organiserad och van vid att arbeta med flera uppgifter samtidigt

Har erfarenhet av telefonist- eller kundtjänstarbete (meriterande om det är inom vård eller tandvård)

Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i en modern och utvecklande tandvårdsorganisation

Introduktion och utbildning i våra system och rutiner

Flexibel arbetstidslösning (deltid/heltid kan diskuteras)

Arbetsplats i anslutning till våra kliniker eller möjlighet till visst distansarbete

Praktisk information
Plats: Stockholm / Norrtälje

Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning

Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: hanna.milo@delectusdental.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Delectus Dental AB (org.nr 559026-0864)
Ruddammsvägen 31 B (visa karta)
114 21  STOCKHOLM

Kontakt
Verksamhetschef
Hanna Milo
hanna.milo@delectusdental.se
0704548951

Jobbnummer
9475198

