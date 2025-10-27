Telefonförsäljare

Snabb Jobb Sverige AB / Säljarjobb / Malmö
2025-10-27


Vi söker drivna telefonförsäljare - Är du vår nästa stjärna?
Vill du arbeta i ett högt tempo, med härliga kollegor och ha möjlighet att påverka din egen lön? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-10-27

Om tjänsten
Vi söker engagerade och målinriktade telefonförsäljare till vårt växande säljteam. Du kommer att kontakta både nya och befintliga kunder via telefon, presentera våra produkter eller tjänster och hjälpa dem att hitta den bästa lösningen för deras behov.
Vi erbjuder dig:
Fast grundlön + generös provisionsmodell
Utbildning och coachning inom försäljning
Härliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet till karriärutveckling inom företaget

Vi söker dig som:
Är tävlingsinriktad och gillar att jobba mot mål
Har god kommunikativ förmåga på svenska
Är social, självgående och har en positiv inställning
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande - men inte ett krav!

Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansök nu och bli en del av vårt vinnande team!
OBS! Skriv ansökningskoden SMTF034 i övrig information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMTF034".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snabb Jobb Sverige AB (org.nr 559455-1946)

Jobbnummer
9575693

