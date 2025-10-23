Teknisk utbildare till Volkswagen Group
Svensk Autorekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Södertälje Visa alla maskinreparatörsjobb i Södertälje
2025-10-23
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Vårt utbildningsteam inom Volkswagen Group Sveriges Training Academy behöver förstärkning av en ny Teknisk Utbildare och nu söker vi Dig! Du som brinner för att utbilda och inspirera andra till framgång, med inriktning på teknik.Om tjänsten
Vi söker dig som vill vara med att säkerställa och utveckla kompetensen hos våra auktoriserade återförsäljare runt om i Sverige. Vi arbetar idag med Sveriges mest framgångsrika bilmärken: Audi, Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, SEAT, CUPRA samt Porsche.
Ditt huvudfokus kommer att vara att genomföra utbildningsaktiviteter av hög kvalitet och stort engagemang. Du kommer även att i projektform vara med och designa och utveckla vårt utbildningskoncept utifrån fabriksställda krav. Du säkerställer också att beläggningen av våra utbildningar möter våra ekonomi- och kvalitetskrav och strävar hela tiden efter nöjda kunder. Vi jobbar kontinuerligt med förbättringsarbete och följer upp vår leverans med identifierade nyckeltal.
Du blir en del av ett kreativt och engagerat team som ger dig möjlighet att påverka och vara delaktig i utvecklingen av utbildningarna och verksamheten.
Vi kommer sätta upp ett program för att du ska bli en certifierad utbildare inom våra bilmärken och att du blir inskolad tillsammans med övriga Tekniska Utbildare.
Din Profil
Vi söker dig med djup teknisk kunskap och lång erfarenhet som tekniker/mekaniker från fordonsbranschen. För att lyckas i rollen ser vi även att du har en pedagogisk förmåga och kan anpassa ditt sätt att förmedla kunskap. Har du tidigare erfarenhet av att utbilda är det meriterande. Du bör även ha ett intresse för att utveckla kursmaterial, övningar och metodik när du inte håller utbildning. Meriterande är också högvoltskompetens och erfarenhet av diagnos i fordon med högvoltsbatterier samt/eller erfarenhet inom skadeteknik och skade-/karosserireparationer.
Som person har du ett starkt självledarskap och driv, är utåtriktad och har lätt för att kommunicera. Du värdesätter hög kvalitet och har ett starkt kundfokus. Då du bland annat kommer översätta utbildningsmaterial från svenska till engelska samt delta i egna utbildningar hos fabrikerna behöver du behärska både svenska och engelska i tal och skrift. Du har även goda kunskaper inom Office 365.
Volkswagen Group erbjuder ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och ett flexibelt arbetsklimat med frihet under ansvar.Om företaget
Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Porsche Holding Salzburg, som i sin tur ägs av Europas största biltillverkare Volkswagen AG. Vi marknadsför Volkswagen Personbilar, Audi, SEAT, CUPRA, KODA, Porsche och Volkswagen Transportbilar - samtliga med starkt fäste på den svenska marknaden. I företagsgruppen ingår även dotterbolaget Europeisk Biluthyrning AB.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering. Frågor om tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare June Pärnänen på tel. 070 622 60 19. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10386". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), http://www.autorekrytering.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9570881