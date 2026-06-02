Teknisk testare
Professional Galaxy AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-06-02
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Teknisk testare hos vår kund.
Kravprofil
Uppdraget avser i första hand arbete inom teknisk testning och förvaltning på avdelning IT, men kan vid behov även komma att innefatta arbete inom annat produktområde, projekt eller avdelning på Transportstyrelsen. Uppdraget består i att hjälpa till att förvalta testverktyg, säkerställa att de fungerar och hur man arbetar med dem samt ev. bidra vid uppdateringar. Ge verktygssupport till andra testare, hjälpa till att komma igång samt hitta lösningar på nya testutmaningar. I uppdraget ingår även att bidra i kompetensnätverk för testare och testverktygsanvändare tillsammans med fler i organisationen. Stödja team och testare i uppbyggnad av testautomatisering samt gärna kunna hjälpa till i uppbyggnad av last- och prestandatestning. Utöver ovanstående kommer även praktisk testning ingå i utvecklingsteam.
OBSERVERA att uppdraget är placerat i säkerhetsklass och att konsulten kommer genomgå säkerhetsprövning innan uppdragsstart.
SKALLKRAV som måste uppfyllas: • Arbetat minst 4 år med test i Microsoftmiljö under de senaste sex åren • Arbetat minst 2 år med Testautomatisering – utvärdera och införa nya verktyg under de senaste fyra åren • Arbetat minst 2 år med verktygsförvaltning (testverktyg, uppdatering, konfiguration, stöttat andra i användningen av verktyg etc) under de senaste fyra åren • Vana av mentorskap för andra medarbetare inom kompetensområdet test • Minst 1 års praktisk erfarenhet som systemutvecklare inom de senaste 10 åren • Minst 2 års erfarenhet av uppdrag som genomförts med agilt arbetssätt • God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift • Uppdraget ska utföras i Transportstyrelsens lokaler i Örebro. Ingen ersättning utgår för resor till och från stationeringsorten. • För uppdragets genomförande krävs Visual Studio-licens med MSDN, på nedan angiven nivå. Leverantören står för kostnaden för licensen Test Professional • Konsulten ska vara införstådd med att uppdraget kräver att man genomgår säkerhetsprövning innan uppdragsstart.
MERITERANDE KRAV: • Mervärde ges om konsulten har minst ett års praktisk erfarenhet av last och prestandatestning under de senaste sex åren • Mervärde ges om konsulten har minst ett års praktisk erfarenhet praktisk erfarenhet av att bygga ramverk för testautomatisering under de senaste fyra åren • Mervärde ges om konsulten har erfarenhet av att hålla seminarium inför mindre grupperingar • Mervärde ges om konsulten har minst ett års praktisk erfarenhet erfarenhet av att arbeta i Azure Devops Server under de senaste fyra åren • Mervärde ges om konsulten har erfarenhet av Säkerhetstestning (enligt OWASP Testing Guide)Publiceringsdatum2026-06-02Övrig information
Uppdragsstart: 2026-09-21
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: Beräknat startdatum är slutet av sept. tom 2028-09-30
Område: Sweden\Örebro län, \Örebro (ÖREBRO)
Svar senast: 2026-06-07
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Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840179-2032511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Kontakt
Neelima Gundu neelima.gundu@progalaxy.se +46723263303 Jobbnummer
9943694