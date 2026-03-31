Teknisk Systemansvarig Data & Analytics till Volkswagen Finans Sverige AB
2026-03-31
Förändra förutsättningarna för finansbranschen!
Vi på Volkswagen Finans Sverige erbjuder smarta finansierings- och mobilitetslösningar som gör bilägande enkelt och tryggt. Vår arbetsplats genomsyras av våra värderingar Tilit, Mod och Kunden i centrum och erbjuder en arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra till framtidens mobilitet. Tillsammans skapar vi lösningar som gör skillnad - för våra kunder och för samhället.
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning i olika åldrar hos våra anställda. Som anställd hos oss kan vi utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuda dig ett antal generösa anställningsförmåner som exempelvis bonus, personalbil och friskvårdsbidrag. Och du har möjlighet till ett flexibelt arbetssätt genom att kombinera arbete på distans med arbete på vårt kontor i Södertälje.
Vill du utvecklas tillsammans med oss?
Som Teknisk systemansvarig för Data & Analytics, får du möjlighet till utvecklande och varierande arbetsuppgifter. Du kommer att ha ett brett och spännande helhetsansvar för VFS datawarehouse/datalager. Du driver tekniska uppgifter inom förvaltning samt vidareutveckling, eftersträvar regelefterlevnad kopplat till compliance och säkerhet.
Du kommer även att inneha den agila rollen Product Owner för att bidra i planering och prioritering framåt för behov både från projekt, affärsverksamhet och IT. En viktig del av arbetet är att upprätthålla en tät och god kommunikation med intressenter för att informera samt fånga upp behov och önskemål.
Tjänsten är en provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning på heltid.
Nog om oss. Nu är vi nyfikna på DIG!
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning inom IT alternativt fått motsvarande kunskaper genom erfarenhet. Vi ser att du har erfarenheter inom BI / Data & Analytics kanske i liknande arbetsuppgifter eller att du nu är BI-utvecklare som vill ta steget mot att planera, leda och driva. Du är duktig i att översätta intressenters önskemål till lösningar som ger nytta på riktigt. Meriterande om du har erfarenhet att leda arbete inom en grupp. Har du dessutom erfarenhet av bank/finansbranschen eller internationella samarbeten är det meriterande. Du har god kommunikativ förmåga, såväl skriftligt som muntligt, i både svenska och engelska.
Samarbete och teamkänsla är centrala för oss, god kommunikativ förmåga är viktig både i tal och skrift. Även om vi tycker om att arbeta tillsammans i team, så är det även viktigt att kunna strukturera upp och driva sitt arbete självständigt. Du trivs i en ledarroll och gillar att arbeta mot mål och har en förmåga att skapa engagemang i team. Eftersom vi tror på frihet under ansvar måste du även vara bekväm med att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt.
Hos oss respekterar vi varandra, ger varandra konstruktiv feedback och skapar delaktighet. Vi är öppna för förändringar genom att komma med och tillåta nya idéer, är ärliga och tar ansvar för våra arbetsuppgifter och företagets utveckling. Vi har en avslappnad, men ambitiös arbetsmiljö med ett gott samarbete i företaget. Vi delar våra framgångar med våra medarbetare och belönar goda prestationer.
Låter detta intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Urval sker löpande. Besök vår hemsida för mer information om oss som företag samt hur vi hanterar dina personuppgifter i rekryteringsförfarandet. Vi undanber oss kontakt med säljare från bemannings- och rekryteringsföretag. Vi tillämpar provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volkswagen Finans Sverige AB
(org.nr 556258-8904), https://www.vwfs.se/
Ansvarig IT gruppchef
Jonas Andersson jonas.andersson@vwfs.se 0737619990
9829369