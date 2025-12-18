Teknisk supportmedarbetare till Systemair
Systemair AB / VVS-jobb / Skinnskatteberg Visa alla vvs-jobb i Skinnskatteberg
2025-12-18
, Fagersta
, Norberg
, Surahammar
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Systemair AB i Skinnskatteberg
, Västerås
, Eskilstuna
, Uppsala
, Järfälla
eller i hela Sverige
Systemair är en världsledande koncern inom ventilation med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Företaget tillverkar och marknadsför energieffektiva och hållbara produkter som bidrar till ett förbättrat inomhusklimat och minskade koldioxidutsläpp. Vi ser till att det finns ren luft som gör att vi människor kan leva och verka tillsammans.Teknisk support inom ventilationPubliceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som Teknisk support är du en del av Supportcenter och anställd av Systemair Sverige AB, en del av ett internationellt bolag som tycker att det är viktigt att utveckla sin personal.
På supportcenter är service ett ledord - vi prioriterar våra kunder genom att vara tillgängliga på telefon och mail för att vägleda dem i de frågor vi får in. Med den kunskap du har om våra produkter och dess funktioner skapar vi förtroende. Detta är grundläggande för oss då det bidrar till goda relationer med våra kunder och skapar förutsättningar för en ökad försäljning och kundnöjdhet.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att via telefon och mail ta emot och hantera inkommande ärenden från våra kunder, systerbolag, servicetekniker och säljare. Det kan till exempel innebära hjälp med produktval, tillbehör, styr- och reglersystem, inställningar och uppstart av produkter. I rollen ingår också att vara ett stöd vid felsökning. Du får ett ansvar för en produktgrupp där du bevakar de frågor och nyheter som florerar inom området, så att samtliga på avdelningen har rätt uppgifter och kan ge den bästa supporten.Profil
Som person är du serviceinriktad och positiv, med driv och ett stort intresse för teknikintresse. Du tar gärna egna initiativ, tycker om att lära dig nya saker och trivs i en roll där problemlösning är en naturlig del av vardagen. Du uppskattar ett högt tempo, gillar att ta dig an utmaningar och arbetar både självständigt och tillsammans med andra i team.
Du har lätt för att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Vi ser gärna att du har en teknisk bakgrund eller ett starkt tekniskt intresse - utbildning eller erfarenhet inom exempelvis ventilationsteknik, styr- och reglerteknik, automation, industri-el eller liknande områden är meriterande men inget krav. Detsamma gäller tidigare arbetserfarenhet som industrielektriker, ventilationsinstallatör eller servicetekniker inom ventilation. Kunskaper inom el, kyla samt insikt i relevanta regelverk och standarder för ventilation, liksom kunskap om funktionalitet och konstruktion av de produkter Systemair säljer är starkt meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift är ett krav.
Övrig information
B-körkort
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Chef Supportcenter, Rose-Marie Näslund. Du når Rose-Marie på telefon 0222-440 27 eller rose-marie.naslund@systemair.se
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR Business Partner Henrik Nilsson, telefon 0222-440 53 eller henrik.nilsson@systemair.se
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så vänta inte med att ansöka. Sista ansökningsdag är den 30 januari 2026.
Placeringen är på Supportcenter i Skinnskatteberg
• Systemair stävar efter jämställdhet och mångfald och arbetar aktivt med dessa frågor.
• Systemair har tagit ställning till rekryteringskanaler och tackar nej till annonsförsäljning och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön. Systemair har kollektivavtal och tillämpar individuell lönesättning. Fond för sjukvård och tandläkarbesök, Friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Systemair AB
(org.nr 556160-4108), http://www.systemair.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9653967