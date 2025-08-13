Teknisk supportmedarbetare - Luleå (Deltid/Extra)

Hirely AB / Supportteknikerjobb / Luleå
2025-08-13


Vi söker nu en teknisk supportmedarbetare på uppdrag av en av våra kunder i Luleå.
Letar du efter ett flexibelt extrajobb där du kan kombinera studier eller annan huvudsaklig sysselsättning med praktisk erfarenhet inom IT? Har du ett intresse för teknik och gillar att hjälpa människor? Då kan den här tjänsten vara något för dig!

Om rollen

Som teknisk supportmedarbetare kommer du att ge support till användare via telefon, e-post och chatt. Du blir en viktig del av teamet som säkerställer att tekniken fungerar smidigt och att kunder får den hjälp de behöver, alltid med ett professionellt och serviceinriktat bemötande.

Publiceringsdatum
2025-08-13

Dina arbetsuppgifter
Felsöka och lösa enklare tekniska problem

Hjälpa användare med frågor om datorer, nätverk, e-post och programvara

Installera och konfigurera program och utrustning

Registrera ärenden i företagets ärendehanteringssystem

Eskalera mer avancerade problem till nästa supportnivå

Vi söker dig som:

Är student eller har annan huvudsaklig sysselsättning

Har intresse för IT och teknik

Är serviceinriktad och kommunikativ

Kan arbeta självständigt och ta ansvar för uppgifter

Har grundläggande datorvana och kan hantera både Windows och Office-paketet

Meriterande:

Tidigare erfarenhet av IT-support eller kundservice

Kunskap inom nätverk, felsökning eller hårdvara

Vi erbjuder:

Flexibla arbetstider, främst kvällar och helger

En introduktion som gör att du snabbt kommer in i rollen

Möjlighet att utvecklas inom IT och kundservice

En arbetsmiljö med stöttande kollegor och god gemenskap

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9455854

