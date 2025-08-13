Teknisk supportmedarbetare - Luleå (Deltid/Extra)
2025-08-13
Vi söker nu en teknisk supportmedarbetare på uppdrag av en av våra kunder i Luleå.
Letar du efter ett flexibelt extrajobb där du kan kombinera studier eller annan huvudsaklig sysselsättning med praktisk erfarenhet inom IT? Har du ett intresse för teknik och gillar att hjälpa människor? Då kan den här tjänsten vara något för dig!
Om rollen
Som teknisk supportmedarbetare kommer du att ge support till användare via telefon, e-post och chatt. Du blir en viktig del av teamet som säkerställer att tekniken fungerar smidigt och att kunder får den hjälp de behöver, alltid med ett professionellt och serviceinriktat bemötande.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Felsöka och lösa enklare tekniska problem
Hjälpa användare med frågor om datorer, nätverk, e-post och programvara
Installera och konfigurera program och utrustning
Registrera ärenden i företagets ärendehanteringssystem
Eskalera mer avancerade problem till nästa supportnivå
Vi söker dig som:
Är student eller har annan huvudsaklig sysselsättning
Har intresse för IT och teknik
Är serviceinriktad och kommunikativ
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för uppgifter
Har grundläggande datorvana och kan hantera både Windows och Office-paketet
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av IT-support eller kundservice
Kunskap inom nätverk, felsökning eller hårdvara
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider, främst kvällar och helger
En introduktion som gör att du snabbt kommer in i rollen
Möjlighet att utvecklas inom IT och kundservice
En arbetsmiljö med stöttande kollegor och god gemenskap Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/ Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9455854