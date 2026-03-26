Teknisk support till Thomas Frick
Vill du vara den som andra vänder sig till när tekniken verkligen måste fungera? Hos Thomas Frick får du en central roll där du kombinerar din tekniska kompetens med kundkontakt och problemlösning på hög nivå. Här blir du en nyckelspelare i serviceorganisationen, med möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.
Rekryteringsprocessen hanteras av OnePartnerGroup på uppdrag av Thomas Frick och leder till en direktanställning hos kunden.
Din roll hos Thomas Frick
I rollen som teknisk support blir du en central del av serviceorganisationen och fungerar som navet mellan kund och tekniker. Du stöttar både kunder och kollegor med teknisk expertis och bidrar till att snabbt och effektivt lösa problem.
I rollen ingår:
Leverera förstklassig teknisk support till kunder
Felsöka och lösa komplexa maskinproblem på distans
Stötta servicetekniker ute på fält
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Bidra till förbättring av interna processer och arbetssätt
Placering: Med fördel på huvudkontoret i Vellinge, men flexibla lösningar kan diskuteras.
Vem är du?
Du är analytisk, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera teknik med kundkontakt. Du har en god kommunikativ förmåga och kan förklara tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt. Du gillar att vara spindeln i nätet och har en naturlig känsla för service.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från maskinindustrin, gärna inom träbearbetning
Bakgrund som tekniker, industrielektriker eller inom underhåll
God teknisk förståelse och vana av felsökning
God datavana
Goda kunskaper i svenska och engelska, tyska är meriterande
B-körkort
Om Thomas Frick
Thomas Frick är sedan 1972 en etablerad maskinleverantör till den träbearbetande industrin. De erbjuder högkvalitativa maskiner till tillverkare inom bland annat kök, badrum, möbler, dörrar och golv.
Företagets framgång bygger på en kombination av avancerad teknik, hög driftsäkerhet och stark kundsupport. Med ett omfattande reservdelslager och kunniga servicetekniker säkerställer de snabb och kvalitativ service.
Thomas Frick representerar Homag Group på den svenska marknaden, en global ledare inom träbearbetningslösningar.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnepartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), https://www.frick.se/ Arbetsplats
Thomas Frick AB Kontakt
Hanna Åstrand hanna.astrand@onepartnergroup.se Jobbnummer
9822172