Verksamhetsutvecklare högre körkortsbehörigheter
Trafikverket - Förarprov / Organisationsutvecklarjobb / Järfälla Visa alla organisationsutvecklarjobb i Järfälla
2026-06-08
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Hur utvecklar man en verksamhet som varje år bedömer tusentals framtida förare med högre behörigheter? I den här rollen kombinerar du din kunskap om högre körkortsbehörigheter med verksamhetsutveckling, samverkan och förändringsledning. Du arbetar nationellt med att utveckla arbetssätt, stärka kvaliteten och skapa förutsättningar för en rättssäker och likvärdig förarprovsverksamhet.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att säkerställa att genomförandet av körprov på högre behörigheter utvecklas, samordnas, likriktas och kvalitetssäkras enligt gällande regelverk och föreskrifter, såväl inom förvaltning som inom löpande verksamhet.
I dina uppgifter ingår bland annat:
Initiera, planera och leda utvecklingsinsatser samt arbetet med att utveckla verksamheten kopplade till körprov högre behörigheter
I samverkan med Ledningsstöd bidra till att utarbeta policys, strategier och processer gällande examination av förare på högre behörigheter
Öka samverkan med olika påverkans- och samarbetspartners i samband med förbättrings- och utvecklingsarbete. Ett exempel är Transportstyrelsen och STR
Stödja enhetschef i projekt och förändringsledning och arbeta som förändringsledare när nya initiativ ska implementeras.
Bedriva omvärldsbevakning och benchmarking avseende teknisk utveckling och arbetsmetoder kopplade till examination av förare.
Samarbeta med övriga enheter och avdelningar inom Förarprov
Agera sakkunnig inom högre behörigheter
Tillsammans med verksamhetsutvecklare för utbildningar ansvara för innehåll i utbildning påbyggnad- och kompetensutveckling högre behörigheterKvalifikationer
Vi söker dig som har;
relevant universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) alt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
körkortsbehörighet B, BE, C, CE, D, DE
mycket god kunskap om högre behörighetskategorier (BE, C, CE, D, DE) och förarprovsverksamhetens processer från ansökan till utfärdat körkort
mycket god kunskap om gällande föreskrifter och regleringar för genomförande av förarprov
mycket god kunskap om och erfarenhet av att praktiskt genomföra förarprov enligt gällande regelverk
förmåga att uttrycka dig väl i tal såväl som skrift
Det är meriterande om du har;
god kunskap om och erfarenhet av samordning, strategiskt utvecklingsarbete och/eller projektledning, gärna inom förarprovsverksamhet eller liknande reglerad verksamhet
Vi söker dig som är;
strukturerad och noggrann: Kan planera och prioritera flera uppgifter samtidigt
ansvarstagande och driver ditt arbete självständig
serviceinriktad och kan samverka såväl internt som externt
kommunikativ med god förmåga att samarbeta med olika målgrupper
flexibel och problemlösande: Hanterar förändringar och olika situationer proaktivt
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
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) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20:2026:033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trafikverket - Förarprov Kontakt
Rekryterande chef
Charlotta Redtzer charlotta.redtzer@trafikverket.se 0101234791 Jobbnummer
9952735