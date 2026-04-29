Teknisk support till Telia
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera teknik, kundkontakt och problemlösning? Vi söker dig som är nyfiken, serviceinriktad och tycker om att hjälpa andra.
Som Supporttekniker hos Telia blir du en viktig del av teamet som stöttar företagskunder i deras vardag och ser till att tekniken fungerar som den ska. Du behöver inte kunna allt från start - viljan att lära dig, utvecklas och bidra är minst lika viktig som tidigare erfarenhet.
Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt och inleds som en konsultanställning på 6 månader, med goda möjligheter till en tillsvidareanställning hos Telia.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte för länge med din ansökan.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Supporttekniker blir du en viktig del av teamet som hjälper företagskunder och användare med frågor kring uppkoppling, system, hårdvara och digitala tjänster.
Du arbetar via telefon, mejl och andra supportkanaler där du guidar kunder, felsöker och ser till att varje ärende tas vidare på ett smidigt och professionellt sätt. Vissa dagar handlar det om snabba lösningar, andra om att tillsammans med kollegor reda ut mer komplexa frågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hjälpa kunder och användare med frågor och tekniska utmaningar
Felsöka inom hårdvara, mjukvara och uppkoppling
Hantera incidenter, serviceärenden och beställningar
Registrera, följa upp och ta ärenden vidare
Samarbeta med kollegor och andra team för att hitta bra lösningar
Bidra till förbättringar av rutiner, arbetssätt och kundupplevelse
Arbetstiderna är främst vardagar under kontorstid, men längre fram kan även kvällar och helger bli aktuellt.
Vem är du?
Du tycker om att skapa goda kundupplevelser och har lätt för att kommunicera med olika människor. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och trivs med att skapa ordning och framdrift i ditt arbete.
Du behåller lugnet även under intensiva perioder och trivs med att samarbeta i ett team där man hjälper varandra, delar kunskap och har roligt på vägen.
Du som söker har:
Erfarenhet av support, servicedesk eller annan kundnära roll
Grundläggande teknisk förståelse för IT-miljöer och system
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
God struktur och förmåga att hantera flera ärenden samtidigt
Professionellt och lösningsorienterat bemötande
Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Intresse för att lära dig nya tekniker och arbetssätt
Meriterande:
Erfarenhet av 1st line support eller servicedesk
Erfarenhet av support i B2B-miljö
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Grundläggande kunskap om Linux-miljöer
Intresse för teknik, IoT eller digitala tjänster
Om verksamheten
Vi på Poolia arbetar med att matcha rätt person med rätt möjlighet. Som konsult hos oss får du en trygg anställning, nära stöd och möjlighet att utvecklas hos attraktiva arbetsgivare inom IT och teknik.
Du kommer att arbeta hos Telia - ett av Nordens ledande telekombolag som varje dag hjälper människor, företag och samhällen att hålla kontakten med det som betyder mest. Telia driver utvecklingen inom uppkoppling och digitala tjänster och arbetar för att skapa en enklare, tryggare och mer uppkopplad vardag.
Här blir du en del av en verksamhet där samarbete, utveckling och kundupplevelse står i fokus.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
Telia div X Kontakt
Helena Forsberg helena.forsberg@poolia.se
