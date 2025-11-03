Teknisk Specialist till Hostingplattform
Västra Götalandsregionen / Supportteknikerjobb / Göteborg
2025-11-03
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Nu söker vi en teknisk specialist, ta chansen och sök dig till en av Sveriges största arbetsgivare.
Ditt uppdrag
Du söker en tjänst inom vår Hostingplattform, där vi erbjuder ett utmanande och varierande arbete med stora möjligheter till personlig utveckling och många kontakter inom organisationen. För närvarande är Hostingplattformen en traditionell on-prem Enterprise servermiljö som ansvarar för att leverera främst virtuella servrar med olika funktionaliteter till beställare. Vi strävar efter att implementera nyare tekniker, såsom IaC-lösningar, för att skapa mer automatiserade och effektiva lösningar. Hostingplattformen konsumerar idag resurser från andra team, såsom virtualisering och lagringstjänster.
Vi har plattformar inom:
DevHUB (Integration/Container)
Dataplatform (DPaaS)
Artificiell intelligens & Machine learning (AI & ML)
Virtualisering
Hosting
Datalagring
Typiska arbetsuppgifter inom Hostingplattform är:
Design och införande av olika operativsystemsmallar
Underhåll av serverplattformen
Livscykelhantering av standardagenter
Felsökning samt stöd i frågor gällande serverplattformen
Automation av återkommande arbetsuppgifter
Kravställning och stöd i underhållet av en standardiserad CMDB
Framtagande och utveckling av nya beställningsbara tjänster
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss är fokus lagt på innovation och samarbete, vilket skapar en grund för att arbeta med de senaste teknologierna och bidra till viktiga initiativ. Vi erbjuder stöd för din professionella utveckling, och du blir en del av ett engagerat team som värderar och stödjer dina idéer och insatser. Det är en plats där du har möjligheten att växa, lära och göra en verklig skillnad.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens behov, med möjlighet att kombinera arbete från våra kontor i Göteborg, Borås, Mölndal, Skövde eller Vänersborg och på distans. Du kommer att ha en placeringsort/geografisk hemvist, men distans/hybridarbete är en del av vår kultur.
För att lyckas i rollen behöver du:
Flerårig yrkeserfarenhet inom relevant område, gärna i kombination med en eftergymnasial utbildning
Praktisk kunskap och erfarenhet av att arbeta med större plattformar
Erfarenhet av automation
Vi söker dig som är nyfiken och ständigt strävar efter att utveckla din kompetens och bidra till teamets framgång samt bistår dina kollegor i olika frågor och samarbeten. Rollen innebär många kontakter inom organisationen, vilket kräver mycket god samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad vilket kan ställa krav på svenskt medborgarskap.
Erfarenhet av serveradministration på Windowsplattformen
God förmåga att dokumentera lösningar
Erfarenhet av att designa, implementera och optimera infrastrukturlösningar
God förmåga att kommunicera med tekniskt insatta kollegor och kollegor inom andra professioner
Färdigheter i skriptspråk som Bash, Python eller PowerShell för att automatisera uppgifter
Kunskap inom Active Directory samt Group Policies
Erfarenhet av verktyg för att strukturera och hantera infrastruktur som kod (IaC)
God förståelse för versionshantering och erfarenhet av Git, inklusive commit, merge, branchhantering och pull requests
Erfarenhet av säkerhetsarbete för att säkra serverplattformar, exempelvis härdning av operativsystem och uppföljning av säkerhetsincidenter
Meriterade:
Erfarenhet av Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM/SCCM)
Erfarenhet av VMware för virtualisering
Erfarenhet av agila arbetssätt
Erfarenhet av att sätta upp och underhålla CI/CD-pipelines
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Övrig information
Tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad vilket kan ställa krav på svenskt medborgarskap. Vi tillämpar beredskap för att säkerställa en stabil IT-miljö.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
