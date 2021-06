Teknisk specialist med fokusområde Collaboration - Västra Götalandsregionen - Supportteknikerjobb i Mölndal

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Supportteknikerjobb / Mölndal2021-07-01Var med och gör skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare varje dag.Med ansvar för drift, support, förvaltning och utveckling av IT-stöden som används i VGR:s verksamheter är vi med och skapar förutsättningar för en fungerande vård. Vårt team växer och får utökat ansvarsområde så nu söker vi en Teknisk specialist med fokusområde Collaboration. Ta chansen och sök dig till en av Sveriges största IT-organisationer.Ditt uppdragI rollen som teknisk specialist kommer ingå i vårt säkerhet collaboration team där vi designar och tar hand om driften för VGR:s Microsoft Exchange, Skype for business, Teams, Azure, Office 365 -miljö.Vi är ett litet team vars vardag innefattar både planerad drift och akut drift med snabba åtgärder utan planering, samt viss deltagande i uppdrag.Dina möjligheter hos ossSom en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället där du med dina insatser bidrar till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet", samtidigt som du får ett intressant arbetsinnehåll. Vi eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa.Du bidrar med din kompetens och erfarenhetFör rollen som teknisk specialist med fokusområde collaboration har du högskolekompetens inom datalogi/datavetenskap eller motsvarande samt har arbetat med microsoftprodukter i minst 6 år. Du har ett genuint intresse för teknik och informationssäkerhet och har en god förmåga att uttrycka till väl i tal och skrift.Meriterande är om du har erfarenhet av rumsbokningssystem och mailfilter samt förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska.Då tjänsten kommer att säkerhetsklassad så ställs krav på svenskt medborgarskap.Det är viktigt för oss att du har en helhetssyn samt att du står bakom och arbetar utifrån vår värdegrund:- Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.- Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.- Feedback bidrar till vår utveckling.ÖvrigtOm Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion 2021-07-01Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-22VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5840023